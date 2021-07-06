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Чем заменить овсянку: названы самые полезные каши на завтрак

6 июля 2021, 00:03
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Рис полезен для людей со склонностью к отекам, и особенно с сердечно-сосудистыми болезнями.

Какую кашу кушать на завтрак / pixabay

Кашу часто называют идеальным завтраком, а в качестве утреннего блюда многие выбирают именно овсянку.

Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала об еще одних полезных вариантах.

По ее словам, овсянка обладает небольшой калорийностью, при этом содержит достаточное количество белка, а также насыщает организм полезными углеводами, витаминами и минералами. Более того, овсяная каша имеет большое количество грубой клетчатки – она, в свою очередь, выводит вредные вещества, выполняя функцию очищения организма. Однако это относится лишь к цельной крупе.

Рисовая каша может стать полезной заменой традиционной овсянки. Однако если речь идет не о белой шлифованной крупе – в такой, по словам диетолога, мало полезного. В качестве альтернативы она предлагает рис бурый или дикий (нешлифованный, с оболочкой). В такой крупе большое количество калия – он выводит избыток жидкости из организма. По этой причине, отмечает эксперт, рис полезен для людей со склонностью к отекам, и особенно с сердечно-сосудистыми болезнями. Кроме того, белок риса хорошо усваивается.

Пшенная каша, как говорит диетолог, является лидером по количеству магния. Речь идет о минерале, который крайне необходим для нервной системы и работы мышц. Однако, предупредила специалист, в пшенной каше большое количество полезных полиненасыщенных жирных кислот, из-за чего она плохо хранится и достаточно быстро становится прогорклой.

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Кус-кус. Крупа может быть из пшеницы твердых сортов, пшена или риса. По этой причине ее пищевые характеристики зависят от того, из какого сырья ее изготовили. Так, если она сделана из пшеницы твердых сортов, то будет обладать всеми полезными свойствами пшеницы. В ней присутствует белок, который хорошо усваивается. Кроме того, в такой каше будут витамины и минералы, но если оболочку с зерна не снимали, а зерно просто подробили.

Как ранее сообщал Главред:

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