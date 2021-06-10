Что нельзя есть на завтрак, чтоб не пустить весь день псу под хвост / 1zoom.ru

О том, что завтракать важно и нужно, что это главный прием пищи – родители твердят детям с малых лет.

От того, что человек съел на завтрак – зависит, насколько бодрым и энергичным он будет в течение дня. Поэтому так важно сознательно и с умом подходить к выбору рецептов на завтрак.

В программе Доктор 24 отмечается, что утром на голодный желудок нельзя есть жирную пищу. Подобные сверхкалорийные завтраки чреваты развитием диабета, проблемами с печенью и атеросклерозом. Так что традиционные блинчики на завтрак, что пожарены в большом количестве масла, отменяются.

Фрукты и ягоды

Ягоды и фрукты на завтрак могут быть лишь дополнением к основному блюду (каше, творогу или хотя бы йогурту). Если питаться только растительной пищей на завтрак – организм недополучит белок, и наесться за один прием завтрака у человека не получится.

Особенно это касается цитрусовых: кислота, которую они содержат, не пойдет на пользу голодному желудку. Поэтому есть апельсины и прочих представителей этой братии лучше всего в обед.

Обезжиренные продукты

Не только белок, но и жиры необходимы для полноценного питания. Баланс жиров, белков и углеводов в завтраке особенно важен. Поэтому с утра лучше есть продукты со средней или сниженной жирностью.

Бекон

Бекон во время первого приема пищи грозит панкреатитом, холециститом и желчнокаменной болезнью. Не стоит так нагружать свой желчный пузырь с самого утра.

Бутерброды

Помимо бекона стоит отказаться также от колбасы, ветчины и сыра. Диетологи считают бутерброды в принципе неполезной едой, которая не должна входить в рацион на постоянной основе (а только в виде редких исключений).

Сухие завтраки

Этот список стоит дополнить еще и сухими завтраками: в них слишком много быстрых углеводов – и человеку очень быстро захочется кушать снова.

Что можно съесть на завтрак: идеальные блюда

Каши.

Цельнозерновой хлеб.

Яйца.

Отварная или запеченная рыба.

Нежирные молочные продукты.

Супы.

Ранее врачи назвали супер тарелку, которая продлевает жизнь. Если правильно распределять продукты, можно прожить долгую и здоровую жизнь.

Что съесть на завтрак: рецепты