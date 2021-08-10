Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять арбузы / УНИАН

При каких заболеваниях не рекомендуется есть арбузы и каких правил стоит придерживаться при его употреблении ‒ объяснила в комментарии Russia Today врач-диетолог и кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.

Специалист в интервью отметила, что арбуз не рекомендуется употреблять страдающим от диабета из-за высокого содержания сахара в ягоде.

"Мы рекомендуем не есть килограммами, особенно тем, у кого есть предрасположенность к набору веса, к сахарному диабету, потому что все-таки ягоды содержат сахар — пусть и природный, а не белый, добавленный, но тем не менее", — заявила диетолог.

Селезнева посоветовала людям есть арбуз в первой половине дня, чтобы не оказывать серьезную нагрузку на мочевыделительную систему перед сном ‒ поскольку его прерывание чревато негативными изменениями в пищевом поведении в течение следующих суток.

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Напомним, ранее в Украине уже стартовал сезон арбузов – их уже можно купить как в магазине, так и на рынке, но цены кусаются. По сравнению с этим же периодом прошлого года арбузы подорожали почти в три раза.

До того биолог Ирина Ежель рассказала, что покупать ранние арбузы можно, и объяснила, как выбрать хороший арбуз.