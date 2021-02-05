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Эксперт рассказал, что толкает людей на переедание

5 февраля 2021, 02:57
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Оказывается, есть определенная категория веществ, которых хватает в любой, даже вроде здоровой, пище - которые возбуждают у людей аппетит и заставляет переедать.

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Даже в здоровой с виду пище хватает порой веществ, которые способствуют ожирению. Об этом в комментарии изданию Focus заявил эксперт по питанию Голо Уилланд.

В первую очередь, сказал эксперт, главенствуют три вредных вещества:

Глутамат

Глутамат известен как усилитель вкуса, но он в гораздо большей степени усиливает аппетит. В составе продуктов он часто скрывается за терминами "дрожжевой экстракт", "ароматизатор", "сусло", а также аббревиатурами от "E620" до "E625" и его усилителями ‒ от "E626" до "E635".

Подсластители

В подсластителях мало калорий, а часто и вовсе они отсутствуют. Те люди, которые пьют диетическую кока-колу вместо обычной, именно с их помощью надеются похудеть.

"Это не так. Подсластители дают мозгу сигнал о высвобождении инсулина. Это приводит к быстрому падению сахара в крови, что, в свою очередь, провоцирует аппетит и тягу к еде", ‒ заявил Уилланд.

Фруктоза

"Она не является питательным веществом, нашему организму она вообще не нужна. Она превращается в организме в жир и глюкозу, а также сильно стимулирует образование мочевой кислоты — это способствует ожирению", ‒ считает эксперт.

Кроме фруктозы, свежие фрукты также содержат много витамина С. Антиоксидант останавливает накопление жира, поэтому свежие фрукты очень полезны и даже могут помочь вам похудеть. Однако чем дольше хранятся фрукты, тем меньше в них витамина С. Поэтому Уилланд советует не есть перезрелые фрукты, или те, которые хранятся более 4–5 месяцев

Читайте такжеУченые рассказали, чем опасно ожирение при коронавирусе

Напомним, ранее сообщалось:

  • В США исследователи закончили проект, который посвящен проблеме ‒ какой из завтраков помогает человеку бороться с ожирением лучше всего.
  • Ученым из Института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) удалось выявить группу людей, которые не толстеют вне зависимости от употребляемой в пищу еды. У них нашли общие генетические маркеры.
здоровье лишний вес продукты питания
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