"Главный убийца": врач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины

Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины / 1zoom.ru

Продукты, в состав которые входят трансжиры, провоцируют сердечно-сосудистые заболевания и, в конечном итоге, приводят к смерти.

Из-за проблем, что провоцируют трансжиры, в мире каждый год умирают 18 миллионов человек. Что касается Украины, то наша страна находится в топе стран по смертности от сердечно-сосудистых болезней.

Чем плохи трансжиры, какой должна быть их дневная норма и в состав каких продуктов их добавляют чаще всего, рассказал Обозревателю президент Ассоциации диетологов Украины, автор национальных рекомендаций по здоровому питанию, кандидат медицинских наук, доцент Олег Швец.

Чем опасны трансжиры для человека

Трансжиры сегодня – это самый искусственный жир промышленного производства. Его называют "частично гидрогенизированный растительный жир".

Читайте такжеСпасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищиПопадая в человеческий организм, они повышают содержание плохого холестерина. Это ведет к воспалению в кровеносных сосудах и в других органах. Результатом становится уменьшение кровеносных сосудов и ухудшение кровотока.

Швец называл трансжиры "самым большим убийцей на планете, ведь трансжир из того что содержится в легальной разрешенной пищи, является наиболее опасным ингредиентом".

Трудно назвать, насколько быстро транжиры начинают оказывать на организм пагубное воздействие – но точно известно, что речь идет о регулярном потреблении продуктов с трансжирами. При этом под регулярностью имеется в виду не только несколько раз в день – а и несколько раз в неделю.

По данным ВОЗ, общее потребление трансжирных кислот в день не должно превышать 1% от общего потребления калорий. То есть при дневном рационе в 2000 калорий – норма транжиров должна быть не выше 2,2 г в сутки.

Трансжиры: где содержатся, в каких продуктах

Врач перечислил продукты с наибольшим содержанием транжиров:

кондитерские изделия;

мороженое;

выпечка;

маргарин или продукты, что из него изготовлены;

жареный картофель (если он долго готовился во фритюре).

Эксперт призывает ни в коем случае не покупать продукты, на этикетке которых указано содержание "частично гидрогенизированного растительного жира".

"Я бы не советовал покупать и употреблять продукты, в составе которых есть кулинарный кондитерский жир, потому что с высокой вероятностью это также трансжир. Советую избегать обработанных продуктов, выпечки", – уточнил Швец.

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