Какие чаи помогают качественно похудеть - ответ медиков

Медики утверждают, определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.
Некоторые виды чая помогают всерьез ускорить процесс расщепления жиров. И поэтому их надо обязательно употреблять во время похудения.
Об этом сообщает портал Medikforum со ссылкой на исследования врачей. Самым полезными в данном плане, считают медики, являются зеленый чай и чай из одуванчиков.
№1. Зеленый чай
Исследование 2008 года среди людей с ожирением, показало ‒ те из них, кто регулярно пил зеленый чай, теряли на три с половиной килограмма больше (в течение трех месяцев). Все дело в катехинах — антиоксидантах, которые ускоряют метаболизм и помогают гораздо быстрее расщеплять жиры.
Кроме того, в зеленом чае содержится определенного количество кофеина. Согласно исследованию 2011 года, смесь кофеина и катехинов особенно полезна для расщепления жира и сжигания калорий.
№2. Чай из одуванчиков
Исследования 2008 года показал ‒ одуванчик может действовать как вещество, которое уменьшает всасывание жиров в желудочно-кишечном тракте. Это и делает ее натуральной альтернативой лекарствам для похудения.
Кроме того, было обнаружено, что одуванчик обладает противовоспалительными свойствами. Это и сказывается на уменьшении веса тела.
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