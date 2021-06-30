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Какое спиртное очень опасно для организма в жару - ответ экспертов

30 июня 2021, 22:00
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Есть мнение - и довольно широко распространенное, и популярное - что употребление алкоголя в жару вполне себе безопасно и даже, в отдельных случаях, полезно.

Алкоголь
Какое спиртное очень опасно для организма в жару / tmrdrgz /flickr.com/

Некоторые люди считают, что в употреблении спиртных напитков жарким летом нет ничего опасного, но на деле все обстоит иначе. Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на экспертов.

Они выяснили, что крепкие напитки в сочетании с энергетиками – смертельная бомба. По мнению специалистов, которые провели исследование с участием более чем 8 тысяч человек, оказалось, что такие напитки, как джин, самбука, текила и водка в сочетании с энергетиками на жаре могут быть особенно опасны для жизни. После их употребления у человека увеличивается сердцебиение.

Далее, получается повышенная нагрузка на сердце, вызывая аномально высокое давление. Некоторые вещества при смешивании с алкоголем могут даже стать причиной инфарктов или сердечных приступов.

Эксперты говорят, что алкоголь совсем не утоляет жажду, а всего лишь увеличивает обезвоживание организма, представляя серьезную опасность для здоровья любого человека.

Употребление спиртного летом увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, а в сочетании с повышенной температурой окружающей среды такая нагрузка может спровоцировать серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, что может привести к серьезным последствиям для организма ‒ вплоть до инфаркта или инсульта.

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Напомним, ранее сообщалось, ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.

здоровье спиртные напитки
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