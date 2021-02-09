Какой популярный зимой фрукт очень полезен для тела - ответ диетологов

Чем полезна хурма для тела / Живая планета

Хурма в теплых странах зреет, как правило, с ноября по декабрь, поэтому ее называют зимним фруктом. Диетологи в комментарии порталу Healthline рассказали, какую именно пользу несет хурма для человеческого здоровья.

№1. Улучшение иммунитета

Иммунная система организма крепнет, если человек ест больше хурмы. Дело в том, что продукт способен улучшить защиту от проникновения вирусов и бактерий в организм. Это объясняется большим количеством витаминов и минералов. В хурме есть: витамин С, РР, Е, А, кальций, калий, железо, фосфор, магний, йод, медь и марганец. Благодаря этому можно защититься от авитаминоза и анемии. Также укреплять стенки сосудов и привести в норму артериальное давление.

№2. Улучшение работы желудочно-кишечного тракта

Благодаря низкой кислотности фрукт улучшает функционал желудочно-кишечного тракта при язве, болезнях печени и поджелудочной железы. Антибактериальные свойства хурмы позволят снизить вред патологических кишечных палочек и золотистого стафилококка.

№3. Улучшение зрения

В хурме много бета-каротина, необходимого для хорошей работы зрительной системы. Поэтому поедание оранжевого фрукта поможет защититься от болезней глаз. Для остроты зрения оптимально съедать три хурмы в неделю.

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