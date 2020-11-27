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Какой способ похудения самый опасный для тела - ответ ученых

27 ноября 2020, 02:40

Среди сотен способов похудения есть один, который крайне вреден для организма человека.

Похудение
Какой способ похудения самый опасный для тела / MSN

Людям с ожирением медики и диетологи часто рекомендуют дробное питание – 5-6 приемов пищи в день небольшими порциями. Однако этот метод чреват проблемами с организмом.

К такому выводу пришли ученые из Университета Ковентри (Великобритания). Они утверждают, что вышеуказанный метод борьбы с лишними килограммами не только никак не влияет на скорость метаболизма и снижение массы тела, но и реально наносит ощутимый вред здоровью.

Ученые пришли к выводу, что для похудения ключевое значение имеет только общая калорийность суточного рациона, а не количество приемов пищи. В исследовании участвовали 24 женщины, часть из которых имели нормальный вес, а часть – страдали ожирением. Случайным образом их разделили на две группы, в одной из которых испытуемые ели пять раз в день, в другой – только два, однако общее количество калорий, потребляемое каждой женщиной за сутки, было одинаковым. Ученые также ежедневно отслеживали количество энергии, которая затрачивается каждой из участниц испытания.

Исследователи установили ‒ частота и количество приемов пищи не оказывают никакого влияния на то, сколько калорий сожжет организм в сутки. Кроме того, расход энергоресурсов был примерно одинаковым и у тех женщин, которые ели часто маленькими порциями, и у тех, кто питался редко и помногу (причем вне зависимости от того, было у них ожирение или нет).

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Как похудеть - что было ранее:

  • Российские исследователи разработали специальную диету на гречневой крупе. Она способна повысить в организме млекопитающих уровень сиртуина-1 (SIRT1) - он же "белок долголетия".
  • Объединенный коллектив исследователей из нескольких государств планеты закончил проект и установил четкий ген, изменение уровня которого в теле позволяет людям не набирать лишний вес (без ограничений в еде).

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