Календарь магнитных бурь на март 2021: дни, когда надо беречь голову

Прогноз магнитных бурь на март 2021 обещает шесть геомагнитных ударов, когда метеозависимые люди испытают на себе неприятные симптомы магнитных бурь.
Календарь магнитных бурь на март 2021 года обещает шесть неспокойных периодов, когда стоит тщательно следить за своим артериальным давлением и самочувствием в целом.
Магнитная буря – это атака выбросов корональной массы Солнца на космическую среду, что окружает Землю. С собою солнечные частицы приносят серьезные изменения в магнитосфере нашей планеты. А это в свою очередь провоцирует у метеозависимых людей проблемы с головой (головные боли, головокружения, мигрени и пр.), давлением, циклом сна (возможны как ночная бессонница, так и дневная сонливость), работоспособностью и просто с настроением (повышенная раздражительность или апатия).
Прогноз магнитных бурь на март 2021 свидетельствует, что месяц будет непростым: будет немало неблагоприятных дней, к которым свой организм стоит подготовить заранее.
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Магнитная буря 1-3 марта 2021 года
Месяц начинает очень сильная магнитная буря – сразу в пять баллов. Подобных геомагнитных возмущений не было уже несколько месяцев. Поэтому проблемы с самочувствием могут возникнуть даже у физически здоровых людей.
Чаще всего люди будут жаловаться на мигрени, тахикардию и одышку, вероятны обострения хронических заболеваний (особенно тех, что связаны с сердцем, почками и мозгом).
На спад буря пойдет только 3 марта.
Магнитная буря 6 марта 2021 года
Ожидаются колебания магнитосферы в четыре балла. Наиболее частые симптомы подобных магнитных бурь:
- головная боль;
- скачки давления;
- сильная утомляемость;
- повышенная возбудимость.
Магнитная буря 12-13 марта 2021 года
Это магнитная буря средней силы. Но метеозависимые люди будут жаловаться на проблемы со сном, слабость и апатию. Им стоит пораньше ложиться спать и ограничить физические нагрузки.
Магнитная буря 15 марта 2021 года
Еще одна магнитная буря средней силы, когда наиболее частыми жалобами станут:
- нарушения сна;
- снижение работоспособности;
- головные боли;
- обострение хронических заболеваний.
Магнитная буря 18-21 марта 2021 года
Очень сильная магнитная буря. На пике – 18 и 19 марта – планетарный индекс, по данным NASA, рванет до отметки 20 (для сравнения: в обычные дни этот показатель составляет "5", а в предыдущие, даже сильные, магнитные бури – держался на отметке 15-18). Саму бурю оценивают в пять баллов.
Всё это свидетельствует о том, что самочувствия в той или иной степени ухудшится даже у тех, кто обычно не страдает от метеочувствительности.
В этот период стоит очень тщательно следить за своим артериальным давлением. Возможные боли в груди (в области сердца), головные боли и общая разбитость.
На спад буря пойдет только 22 марта.
Магнитная буря 28-29 марта 2021 года
Это финальная магнитная буря марта. Вероятны скачки давления и обострения хронических болезней (так что нужные лекарства стоит держать под рукой).
Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, врачи рекомендуют пить травяные чаи, соблюдать спокойствие, а в свой рацион вместо жирной пищи включить блюда с магнием (например, морскую капусту, пшеничные отруби и овсяную кашу).
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