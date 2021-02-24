Календарь магнитных бурь на март 2021: дни, когда надо беречь голову

Магнитные бури в марте 2021: даты, когда надо беречь сосуды / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь на март 2021 года обещает шесть неспокойных периодов, когда стоит тщательно следить за своим артериальным давлением и самочувствием в целом.

Магнитная буря – это атака выбросов корональной массы Солнца на космическую среду, что окружает Землю. С собою солнечные частицы приносят серьезные изменения в магнитосфере нашей планеты. А это в свою очередь провоцирует у метеозависимых людей проблемы с головой (головные боли, головокружения, мигрени и пр.), давлением, циклом сна (возможны как ночная бессонница, так и дневная сонливость), работоспособностью и просто с настроением (повышенная раздражительность или апатия).

Прогноз магнитных бурь на март 2021 свидетельствует, что месяц будет непростым: будет немало неблагоприятных дней, к которым свой организм стоит подготовить заранее.

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Магнитная буря 1-3 марта 2021 года

Месяц начинает очень сильная магнитная буря – сразу в пять баллов. Подобных геомагнитных возмущений не было уже несколько месяцев. Поэтому проблемы с самочувствием могут возникнуть даже у физически здоровых людей.

Чаще всего люди будут жаловаться на мигрени, тахикардию и одышку, вероятны обострения хронических заболеваний (особенно тех, что связаны с сердцем, почками и мозгом).

На спад буря пойдет только 3 марта.

Магнитная буря 6 марта 2021 года

Ожидаются колебания магнитосферы в четыре балла. Наиболее частые симптомы подобных магнитных бурь:

головная боль;

скачки давления;

сильная утомляемость;

повышенная возбудимость.

Магнитная буря 12-13 марта 2021 года

Это магнитная буря средней силы. Но метеозависимые люди будут жаловаться на проблемы со сном, слабость и апатию. Им стоит пораньше ложиться спать и ограничить физические нагрузки.

Магнитная буря 15 марта 2021 года

Еще одна магнитная буря средней силы, когда наиболее частыми жалобами станут:

нарушения сна;

снижение работоспособности;

головные боли;

обострение хронических заболеваний.

Магнитная буря 18-21 марта 2021 года

Очень сильная магнитная буря. На пике – 18 и 19 марта – планетарный индекс, по данным NASA, рванет до отметки 20 (для сравнения: в обычные дни этот показатель составляет "5", а в предыдущие, даже сильные, магнитные бури – держался на отметке 15-18). Саму бурю оценивают в пять баллов.

Всё это свидетельствует о том, что самочувствия в той или иной степени ухудшится даже у тех, кто обычно не страдает от метеочувствительности.

В этот период стоит очень тщательно следить за своим артериальным давлением. Возможные боли в груди (в области сердца), головные боли и общая разбитость.

На спад буря пойдет только 22 марта.

Магнитная буря 28-29 марта 2021 года

Это финальная магнитная буря марта. Вероятны скачки давления и обострения хронических болезней (так что нужные лекарства стоит держать под рукой).

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, врачи рекомендуют пить травяные чаи, соблюдать спокойствие, а в свой рацион вместо жирной пищи включить блюда с магнием (например, морскую капусту, пшеничные отруби и овсяную кашу).

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