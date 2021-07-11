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Кардиолог поведал, сколько часов нужно спать, чтобы избежать проблем с сердцем

11 июля 2021, 20:28

Частое повышение артериального давления в течение беспокойной ночи может привести к повышению артериального давления в дневное время.

Сонливость
Сколько часов нужно спать / alex [in wonderland] / flickr.com

Кардиолог Ерем Егиазариан считает, что важно получать от 7 до 8 часов непрерывного сна каждую ночь, пишет издание Вести.

Если человек не спит нужное количество часов по ночам, у него начинаются следующие проблемы:

  • организм не восстановится
  • сердцебиение и частота дыхания замедляются,
  • кровяное давление падает.

Всякий раз, когда вы просыпаетесь ночью, каждый из этих показателей быстро набирает обороты, увеличивая нагрузку на сердце.

Нарушение сна может вызвать проблемы с сердцем.

Частое повышение артериального давления в течение беспокойной ночи может привести к повышению артериального давления в дневное время. У вас могут быть изменения в кровеносных сосудах.

Доктор Егиазарианс также называет эндотелиальную дисфункцию как побочный эффект плохого сна. Это происходит, когда оболочка кровеносных сосудов вашего сердца не справляется со своей работой, и они сужаются.

здоровье сердце сон
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