Кому категорически противопоказан чеснок

Как утверждают диетологи, существует немалый список болезней, при которых людям в категорической форме запрещается употреблять чеснок в пищу.
В зимне-весенний период множество людей пытаются добавлять побольше чеснока в пищу ‒ для того, чтобы обезопасить себя от простуды. Как рассказывает портал Greenpost со ссылкой на комментарий диетологов, чеснок не является иммуномодулятором и не имеет иммуностимулирующего действия. Но за счет вещества аллицин, которого хватает в его составе, этот овощ обладает выраженными противовирусными свойствами.
Кроме того, чеснок причисляют к продуктам, богатым природными фитонцидами — летучими биологически активными веществами, которые убивают бактерии.
Если человек съест больше трех зубчиков чеснока в день, могут возникнуть тошнота, желудочные спазмы, повышенное газообразование, диарея, головная боль. Не стоит есть чеснок натощак, особенно при повышенной кислотности желудочного сока, поскольку он может спровоцировать обострение язвы желудка.
Далее ‒ чеснок обычно исключают из рациона больных эпилепсией и людей с частыми пищевыми аллергиями. Также он противопоказан к употреблению людям с заболеваниями печени и почек, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниями кишечника и геморроем.
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