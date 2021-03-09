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Кому категорически противопоказан чеснок

9 марта 2021, 06:02
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Как утверждают диетологи, существует немалый список болезней, при которых людям в категорической форме запрещается употреблять чеснок в пищу.

Чеснок
Кому категорически протипоказан чеснок / Olivier / Flickr

В зимне-весенний период множество людей пытаются добавлять побольше чеснока в пищу ‒ для того, чтобы обезопасить себя от простуды. Как рассказывает портал Greenpost со ссылкой на комментарий диетологов, чеснок не является иммуномодулятором и не имеет иммуностимулирующего действия. Но за счет вещества аллицин, которого хватает в его составе, этот овощ обладает выраженными противовирусными свойствами.

Кроме того, чеснок причисляют к продуктам, богатым природными фитонцидами — летучими биологически активными веществами, которые убивают бактерии.

Если человек съест больше трех зубчиков чеснока в день, могут возникнуть тошнота, желудочные спазмы, повышенное газообразование, диарея, головная боль. Не стоит есть чеснок натощак, особенно при повышенной кислотности желудочного сока, поскольку он может спровоцировать обострение язвы желудка.

Далее ‒ чеснок обычно исключают из рациона больных эпилепсией и людей с частыми пищевыми аллергиями. Также он противопоказан к употреблению людям с заболеваниями печени и почек, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниями кишечника и геморроем.

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Напомним, ранее сообщалось:

здоровье чеснок
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