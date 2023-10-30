Коса будет до пояса: девушка поделилась 3 секретами, которые помогут отрастить длинные и здоровые волосы

Длинные волосы - мечта многих женщин, пытающихся отрастить их. Девушки знают, что порой сделать это очень трудно, поэтому прибегают к различным витаминам и процедурам, чтобы ускорить этот процесс.
Если времени и возможности делать дорогостоящие процедуры для ускорения роста волос нет, обратите внимание на советы одной девушки, которая рассказала, как ей удалось достичь такой шевелюры.
Как отрастить волосы в домашних условиях
"У меня волосы длинные уже лет 10, но здоровыми они стали несколько лет назад, и вот мои правила", - начала Лина Сапожникова.видео дня
Девушка говорит, что первый ее совет, которого стоит придерживаться, чтобы отрастить волосы - сушить их феном до полного высыхания. По ее словам, во время естественной сушки из волос выходит больше влаги. Делать это лучше всего холодным воздухом, либо чередовать его с теплым. Однако сушить шевелюру горячим воздухом нельзя.
Второе, не менее важное правило, использовать лишь качественные расчески, которые не вырывают волосы.
"У меня это Джанеке и Тангл Тизер. Да, они недешевы, но это лучший вклад в ваши волосы на годы. Такие щетки служат мне несколько лет", - говорит Лина.
Не менее важно поддерживать чистоту расчесок и мыть их после каждого мытья волос, или же стараться делать это каждые 3-4 дня. Грязная расческа плохо влияет на состояние шевелюры.
Последнее правило, которым поделилась девушка - перед сном заплетать волосы в косу. Так они не запутаются ночью и не заломятся, а утром будут хорошо выглядеть.
Как правильно мыть голову
В других своих видео девушка также раскрыла секрет правильного мытья головы. Перед тем, как это делать, стоит расчесать волосы и промыть их два раза. Обязательно промывайте корни и кожу головы, кончики и длину можно не пенить.
Перед тем, как наносить шампунь, распределите и вспеньте его в руках. Для дополнительного стимулирования роста волос можно помассировать голову силиконовой расческой.
Если вы наносите маску, ее стоит прочесать вдоль волос щеткой. После процедуры надо отжать лишь кончики, но делайте это осторожно, и только после этого заворачивайте волосы в полотенце.
Смотрите пошаговый уход за волосами:
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