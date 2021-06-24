Магнитная буря 24 апреля 2021 положит начало новому шторму: как пережить / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь на июнь 2021 припас напоследок неприятный сюрприз для метеозависимых людей. Последний геомагнитный удар месяца сместился на пару дней раньше – и теперь нас ждет непростое окончание этой рабочей недели.

Магнитная буря 24 апреля 2021 будет держаться на отметке в три балла. Больше всего неприятностей людям со слабым иммунитетом и расшатанной нервной системой она доставит ночью. Сам день пройдет относительно спокойно – но вероятны слабость, головокружения, апатия и потеря сил.

В зоне особого риска – люди с хроническими заболеваниями легких и сердца, а еще люди с расстройствами психики.

К вечеру силу удара снова начнет нарастать. В итоге магнитная буря 25 июня 2021 станет пиком этого геомагнитного удара.

В этот день возможны головные боли такой силы, что их сложно будет купировать даже медикаментозными средствами. Поэтому лучше не садиться за руль и отложить принятие сложных решений на пару дней.

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Также в этот период вероятны:

головокружения,

проблемы с координацией движений,

бессонница,

расстройства пищеварения,

приступы раздражительности без серьезного повода.

Все симптомы по мере их появления стоит лечить локально. При необходимости нужно обратиться к врачу. Лучше отказаться от длительных прогулок под солнцем в эти дни и не забывать пить достаточное количество чистой воды.

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