УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Магнитная буря 24 апреля 2021 положит начало новому шторму: как пережить

24 июня 2021, 00:14

Последний метеоудар в этом месяце прогноз магнитных бурь на июнь 2021 запланировал на предпраздничные дни.

Магнитная буря 24 апреля 2021 положит начало новому шторму как пережить
Магнитная буря 24 апреля 2021 положит начало новому шторму: как пережить / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь на июнь 2021 припас напоследок неприятный сюрприз для метеозависимых людей. Последний геомагнитный удар месяца сместился на пару дней раньше – и теперь нас ждет непростое окончание этой рабочей недели.

Магнитная буря 24 апреля 2021 будет держаться на отметке в три балла. Больше всего неприятностей людям со слабым иммунитетом и расшатанной нервной системой она доставит ночью. Сам день пройдет относительно спокойно – но вероятны слабость, головокружения, апатия и потеря сил.

В зоне особого риска – люди с хроническими заболеваниями легких и сердца, а еще люди с расстройствами психики.

К вечеру силу удара снова начнет нарастать. В итоге магнитная буря 25 июня 2021 станет пиком этого геомагнитного удара.

В этот день возможны головные боли такой силы, что их сложно будет купировать даже медикаментозными средствами. Поэтому лучше не садиться за руль и отложить принятие сложных решений на пару дней.

Реклама

Также в этот период вероятны:

  • головокружения,
  • проблемы с координацией движений,
  • бессонница,
  • расстройства пищеварения,
  • приступы раздражительности без серьезного повода.

Все симптомы по мере их появления стоит лечить локально. При необходимости нужно обратиться к врачу. Лучше отказаться от длительных прогулок под солнцем в эти дни и не забывать пить достаточное количество чистой воды.

Читайте такжеПравославный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и Павла

Повышенное давление: симптомы и что делать, если у человека высокое давление

Читайте такжеЛунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников

здоровье магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Сейчас вы просматриваете новость «Магнитная буря 24 апреля 2021 положит начало новому шторму: как пережить». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувствоГороскоп на 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство В России жестоко убили американскую студентку, ее тело нашли в полеВ России жестоко убили американскую студентку, ее тело нашли в поле Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалииПекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии Армяне устали быть "маленьким, но гордым народом"Армяне устали быть "маленьким, но гордым народом" В Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенкаВ Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенка

Последние новости

00:14

Магнитная буря 24 апреля 2021 положит начало новому шторму: как пережить

00:08

"Спасибо шведу за победу": в Сети шутят над тем, как Швеция протащила Украину в плей-офф Евро-2020 Фото

00:03

Названа неожиданная опасность бананов Видео

23 июня, среда
23:59

Стали известны составы пар 1/8 финала Евро-2020: с кем и когда сыграют подопечные Шевченко Видео

23:58

Почему мужчины в браке умирают чаще холостяков - ответ экспертов

Реклама
23:39

Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину и внесли в черный список Видео

23:09

Переломный момент по Донбассу: у Кравчука сделали заявление о шансе на перезапуск "Минска" Видео

22:59

Состоялось срочное заседание СНБО из-за нового штамма коронавируса Дельта: что решили Видео

22:04

"Покажете крутой футбол": Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в 1/8 финала Евро-2020 Видео

21:57

Названы удивительные 7 находок, которые приносят удачу и счастье Видео

21:14

Опасный штамм Дельта в Украине: в Минздраве сделали заявление по усилению карантина Видео

21:00

Украина впервые в истории пробилась в плей-офф Евро Видео

20:50

Маленький неудачник: Apple сняла с производства iPhone 12 mini Видео

20:46

Плохой знак: чего ждать Украине от стратегического диалога США и РФ мнение

20:34

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

20:29

Адская жара атакует Украину с новой силой и принесет еще одну аномалию Видео

20:09

Украина изменила правила въезда из России, Британии, Индии и Португалии: кого не пустят домой Видео

20:02

Из-за планов по повышению ренты "АрселорМиттал Кривой Рог" может отказаться от миллиардной инвестиции

19:52

Врач назвала коварную опасность малины Видео

19:48

Воевать в новой войне придется уже нашим детям мнение

Реклама
19:37

Появились новые детали Battlefield 2042 – аналог Warzone и возвращение старых карт Видео

19:26

"Главное - кофе!": Сеть возмутило меню государственного садика с одним овощем и фруктом Видео

19:23

У Зеленского объявили о подключении США к переговорам по Донбассу

19:03

В Офисе президента резко объяснили "нападение" России на британский эсминец Видео

19:00

ТМ ŚNIEŻKA получила первенство в номинации "Краска" в конкурсе "Фавориты Успеха - 2020" новости компании

18:59

Футболист сборной Швеции порадовал Украину громким обещанием Видео

18:41

"Мальчик весь переломанный": в Славянске пенсионер на авто сбил 4-месячного младенца и скрылся Видео

18:25

По очереди насиловали пенсионерку: в Запорожье двух парней жестоко наказали за зверский поступок Видео

18:24

Атака России на Европу и Украину: у Байдена поставили Москве условие по Северному потоку-2 Видео

18:08

Создан супернезависимый поисковый сервис, не следящий за пользователями

17:43

Новым президентским пресс-секретарем станет телеведущий, - СМИ Видео

17:12

В Минкульте напечатали тысячи брошюр на случай военной атаки Украины Россией

17:09

В Украине планируют построить новый завод с технологией прямого восстановления железа

17:04

Метинвест инвестирует полмиллиарда долларов в экологические проекты в ближайшие 5 лет

16:48

"Друг перекупил актеров": блогер Волошин объяснил, почему забрал у девочки подаренный iPhone Видео

16:48

FIFA 21, Outriders, Crash Bandicoot 4 и другие новинки получили большие скидки в PS Store Видео

16:32

Украинские металлурги планируют использовать водород для снижения вредных выбросов

16:22

На одесском побережье появились "домашние" лисицы: животные совершенно не боятся людей Фото

16:01

Из-за совета львовского горе-педиатра младенец получил серьезные ожоги рта

15:59

В Сети существует сайт, который самоуничтожится, если люди перестанут на нём писать

Реклама
15:59

В Ровно не вышел из комы и умер водитель маршрутки, избитый сыном пассажирки Видео

15:53

На рынке руды и металлопродукции прогнозируют снижение цен

15:51

Как работают Укрпочта и Новая почта на Троицу и День Конституции 2021 Видео

15:38

"Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами

15:28

Метинвест за полгода увеличил уплату налога на прибыль в 7 раз

15:22

Новый вид "бомб": на обстрел эсминца в Черном море отреагировали Лондон и Киев Видео

15:10

Пылевые бури заполонили Украину: когда они уйдут - ответ синоптиков Видео

15:07

Названы самые популярные интернет-сайты в Украине

14:53

В "Метинвест" выступили против инициативы о повышении рентной ставки

14:51

В Овруцкой городской больнице открыли новое современное приемное отделение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять