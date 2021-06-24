Магнитная буря 24 апреля 2021 положит начало новому шторму: как пережить

Последний метеоудар в этом месяце прогноз магнитных бурь на июнь 2021 запланировал на предпраздничные дни.
Календарь магнитных бурь на июнь 2021 припас напоследок неприятный сюрприз для метеозависимых людей. Последний геомагнитный удар месяца сместился на пару дней раньше – и теперь нас ждет непростое окончание этой рабочей недели.
Магнитная буря 24 апреля 2021 будет держаться на отметке в три балла. Больше всего неприятностей людям со слабым иммунитетом и расшатанной нервной системой она доставит ночью. Сам день пройдет относительно спокойно – но вероятны слабость, головокружения, апатия и потеря сил.
В зоне особого риска – люди с хроническими заболеваниями легких и сердца, а еще люди с расстройствами психики.
К вечеру силу удара снова начнет нарастать. В итоге магнитная буря 25 июня 2021 станет пиком этого геомагнитного удара.
В этот день возможны головные боли такой силы, что их сложно будет купировать даже медикаментозными средствами. Поэтому лучше не садиться за руль и отложить принятие сложных решений на пару дней.
Также в этот период вероятны:
- головокружения,
- проблемы с координацией движений,
- бессонница,
- расстройства пищеварения,
- приступы раздражительности без серьезного повода.
Все симптомы по мере их появления стоит лечить локально. При необходимости нужно обратиться к врачу. Лучше отказаться от длительных прогулок под солнцем в эти дни и не забывать пить достаточное количество чистой воды.
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