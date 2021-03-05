Магнитная буря красного уровня опасности ударит по здоровью: что делать

Прогноз магнитных бурь на март 2021 констатирует: магнитная буря 6 марта будет достигать 5 баллов – это уже уровень "красной" опасности.
Календарь магнитных бурь на март 2021 первый сильный удар наметил на конец этой недели. Магнитная буря 6 марта 2021 ночью и утром будет достигать пяти баллов – это уже уровень "красной" опасности. А еще это большая нагрузка на организм, что стоит учесть при планировании своих дел на выходные.
Набирать силу метеоудар начнет с вечера пятницы. И только к вечеру субботы буря пойдет на спад.
Это значит, что даже люди, которые себя считают здоровыми, могут в этот период жаловаться на головные боли, бессонницу и усталость. У метеозависимых людей головная боль может перейти в мигрень, может шуметь в ушах, кружиться голова. Им стоит внимательно следить за своим артериальным давлением и ритмами сердца.
Есть и другие симптомы магнитных бурь, на которые стоит обращаться внимание:
- тошнота;
- боли в мышцах и суставах, в спине;
- апатия или, наоборот, чувство тревоги и раздражительность без особой причины;
- бессонница или, напротив, сонливость.
Поэтому на субботу не стоит планировать важных дел, что требуют повышенной концентрации внимания (это касается в том числе и вождения автомобиля) или сильных физических энергозатрат.
В пятницу вечером стоит прогуляться перед сном на свежем воздухе, принять теплую расслабляющую ванну (можно с эфирными маслами или ароматической солью) и постараться пораньше заснуть.
В субботу день рекомендуется начать с контрастного душа. Не стоит нагружать организм тяжелой пищей, но при этом пить достаточное количество жидкости:
- люди с массой тела до 58 кг – до полутора литров (в идеале – воды);
- от 58 кг до 66,5 кг – уже 1,75 л и т.д.
Вместо интенсивной тренировки стоит заняться йогой, обычной гимнастикой или сходить на прогулку. При этом совсем отказываться от физических нагрузок тоже нельзя: они помогают улучшить кровообращение – а это важно во время магнитной бури.
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