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Магнитная буря красного уровня опасности ударит по здоровью: что делать

5 марта 2021, 05:10

Прогноз магнитных бурь на март 2021 констатирует: магнитная буря 6 марта будет достигать 5 баллов – это уже уровень "красной" опасности.

Магнитная буря 6 марта 2021 достигнет красного уровня как пережить
Магнитная буря 6 марта 2021 достигнет красного уровня - как пережить / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь на март 2021 первый сильный удар наметил на конец этой недели. Магнитная буря 6 марта 2021 ночью и утром будет достигать пяти баллов – это уже уровень "красной" опасности. А еще это большая нагрузка на организм, что стоит учесть при планировании своих дел на выходные.

Набирать силу метеоудар начнет с вечера пятницы. И только к вечеру субботы буря пойдет на спад.

Это значит, что даже люди, которые себя считают здоровыми, могут в этот период жаловаться на головные боли, бессонницу и усталость. У метеозависимых людей головная боль может перейти в мигрень, может шуметь в ушах, кружиться голова. Им стоит внимательно следить за своим артериальным давлением и ритмами сердца.

Есть и другие симптомы магнитных бурь, на которые стоит обращаться внимание:

  • тошнота;
  • боли в мышцах и суставах, в спине;
  • апатия или, наоборот, чувство тревоги и раздражительность без особой причины;
  • бессонница или, напротив, сонливость.

Поэтому на субботу не стоит планировать важных дел, что требуют повышенной концентрации внимания (это касается в том числе и вождения автомобиля) или сильных физических энергозатрат.

В пятницу вечером стоит прогуляться перед сном на свежем воздухе, принять теплую расслабляющую ванну (можно с эфирными маслами или ароматической солью) и постараться пораньше заснуть.

В субботу день рекомендуется начать с контрастного душа. Не стоит нагружать организм тяжелой пищей, но при этом пить достаточное количество жидкости:

  • люди с массой тела до 58 кг – до полутора литров (в идеале – воды);
  • от 58 кг до 66,5 кг – уже 1,75 л и т.д.
сколько стаканов воды нужно пить в день
Сколько воды нужно пить в день - таблица

Вместо интенсивной тренировки стоит заняться йогой, обычной гимнастикой или сходить на прогулку. При этом совсем отказываться от физических нагрузок тоже нельзя: они помогают улучшить кровообращение – а это важно во время магнитной бури.

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