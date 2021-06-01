Магнитная буря с 1 июня 2021 ударит по нервам и здоровью: что делать / 1zoom.ru

Магнитные бури в июне 2021 начинаются с самого первого дня лета. Откорректированный прогноз магнитных бурь на июнь 2021 утверждает, что удар будет средней силы – но очень продолжительным: он затянется до конца рабочей недели.

Магнитные бури могут длиться до нескольких дней. При этом сила удара распределяется неравномерно: сила удара сначала нарастает, в какой-то момент достигает пика – а затем идет на убыль. Одновременно с силой магнитных возмущений у метеозависимых людей нарастает, а потом идет на спад чувство нервозности, головные боли, обострение хронических заболеваний и общее недомогание.

Поэтому эксперты и советуют во время интенсивных геомагнитных возмущений по возможности оставаться дома, сократить физические нагрузки и избегать стрессов.

Читайте такжеДень защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравленияМагнитная буря 1 июня 2021 начнет набирать силу с самого утра: еще к 9 утра по Киеву сила удара достигнет трех баллов, а к концу рабочего дня (около 18:00 по Киеву) – уже четырех. NASA уточняет, что планетарный индекс подскочит почти вчетверо: с отметки 5 на отметку 18.

В этот день возможные головокружения, скачки давления и одышка. В ночь со вторника на среду метеозависимые люди могут жаловаться на бессонницу или им могут присниться кошмары. Перед сном стоит принять расслабляющую ванну и лечь пораньше.

Магнитная буря 2 июня 2021 демонстрирует зеркально противоположную картину: сила удара будет достигать четырех баллов в первой половине дня – а вот ближе к обеду снизится до трех баллов. Планетарный индекс опустится до 15.

В этот день вероятен упадок сил и повышенная нервозность. Стоит почаще заряжаться позитивными эмоциями: читать добрые веселые книги, время от времени отвлекаться на просмотр коротеньких забавных видео, вечером посмотреть комедию. Днем стоит пить больше чистой воды, а вечером выпить успокаивающего травяного чая.

Магнитная буря 3 и 4 июня 2021 будет уже слабой: сила удара не превысит трех баллов, а планетарный индекс – отметки 8.

В эти дни стоит чаще проветривать помещение, вечером и утром устроить себе неспешную прогулку. На всякий случай до конца геомагнитного удара не стоит далеко убирать лекарства от давления и хронических заболеваний (если у человека есть такой диагноз).

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на июнь 2021: счастливые дни для стрижки

Расписание магнитных бурь на июнь 2021: когда, какого числа магнитные удары 2021

⇒ Первая слабая магнитная буря 2 и 3 июня 2021 затронет людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилых и метеочувствительных лиц.

⇒ Магнитная буря 8 июня 2021 тоже будет слабой. Поболит голова и пошалит давление в основном у метеочувствительных людей.

⇒ Магнитная буря 9 июня 2021 будет сильнее, чем в предыдущий день, но тоже довольно слабой. В основном вероятны проблемы со сном и общая слабость.

⇒ Магнитная буря 16 и 17 июня 2021 будет уже серьёзной атакой на сосуды. Ее воздействие начнет ощущаться еще накануне, 15 июня, а окончательно сойдет на нет 18 июня. Может кружиться голова, подташнивать и бросать в пот. Помимо проблем с головой и вестибулярным аппаратом возможны обострения хронических заболеваний.

⇒ Последним мощным ударом месяца должна стать сильная магнитная буря 28 июня 2021. Точнее о силе ее удара и продолжительности можно будет судить в середине июня.

Читайте такжеЦерковный календарь праздников в мае 2021: даты Вознесения и Троицы

Повышенное давление: симптомы и что делать, если у человека высокое давление

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду