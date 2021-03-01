Магнитная буря с 1 марта ударит по сердцу и голове: как пережить

Прогноз магнитных бурь на март 2021 показывает: месяц начнется с серьезных 5-балльных геомагнитных возмущений. Стоит заранее позаботиться о своем самочувствии.
Календарь магнитных бурь на март 2021 прогнозирует неспокойный месяц.
Магнитная буря 1 марта 2021 оценивается в пять баллов. Это значит, что даже здоровые люди ощутят на себе ее влияние. Своего пика она достигнет к вечеру понедельника – но окончательно сойдет на нет лишь 3 марта.
В особой зоне риска в эти дни будут метеочувствительные люди, люди с заболеваниями сердца, пожилые люди и дети в период активного роста.
Наиболее частые жалобы в этот период – головные боли, скачки артериального давления, тахикардия и одышка. Возможны боли в области груди и внезапные головокружения.
Само влияние магнитных бурь на организм человека выражается в том, что в такие периоды у человека повышается вязкость крови. Из-за этого вырастает риск:
- образования тромбов;
- развития гипоксии тканей – это кислородное голодание клеток, из-за чего учащается дыхание и скорость сердцебиения, могут начать вырабатываться нежелательные продукты (такие как молочная кислота).
Также у человека повышается артериальное давление и снижается газообмен. Всё это в свою очередь увеличивает риск возникновения инфаркта, инсульта, гипертонического криза или мигрени.
Как защитить себя от магнитной бури
Есть профилактические методы, как спастись от магнитных бурь:
- прогулки на свежем воздухе и легкие дыхательные упражнения – то есть всё, что дополнительно насыщает организм кислородом;
- травяные чаи и чистая вода в достаточном количестве, продукты, что богаты магнием (пшеничные отруби, тыквенные семечки, различные орехи) – вместо жирной пищи;
- позитивные эмоции и отдых.
При необходимости стоит принять лекарства от давления или головной боли (строго по инструкции и, желательно, после консультации с врачом).
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