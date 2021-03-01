Магнитная буря с 1 марта ударит по сердцу и голове: как пережить

Магнитная буря 1 марта 2021 ударит по сердцу / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь на март 2021 прогнозирует неспокойный месяц.

Магнитная буря 1 марта 2021 оценивается в пять баллов. Это значит, что даже здоровые люди ощутят на себе ее влияние. Своего пика она достигнет к вечеру понедельника – но окончательно сойдет на нет лишь 3 марта.

В особой зоне риска в эти дни будут метеочувствительные люди, люди с заболеваниями сердца, пожилые люди и дети в период активного роста.

Наиболее частые жалобы в этот период – головные боли, скачки артериального давления, тахикардия и одышка. Возможны боли в области груди и внезапные головокружения.

Само влияние магнитных бурь на организм человека выражается в том, что в такие периоды у человека повышается вязкость крови. Из-за этого вырастает риск:

образования тромбов;

развития гипоксии тканей – это кислородное голодание клеток, из-за чего учащается дыхание и скорость сердцебиения, могут начать вырабатываться нежелательные продукты (такие как молочная кислота).

Также у человека повышается артериальное давление и снижается газообмен. Всё это в свою очередь увеличивает риск возникновения инфаркта, инсульта, гипертонического криза или мигрени.

Как защитить себя от магнитной бури

Есть профилактические методы, как спастись от магнитных бурь:

прогулки на свежем воздухе и легкие дыхательные упражнения – то есть всё, что дополнительно насыщает организм кислородом;

травяные чаи и чистая вода в достаточном количестве, продукты, что богаты магнием (пшеничные отруби, тыквенные семечки, различные орехи) – вместо жирной пищи;

позитивные эмоции и отдых.

При необходимости стоит принять лекарства от давления или головной боли (строго по инструкции и, желательно, после консультации с врачом).

Повышенное давление: симптомы и что делать, если у человека высокое давление

Читайте такжеЧто делать садоводу в марте – лунный календарь огородника на март 2021