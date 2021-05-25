Магнитная буря с 25 мая 2021: когда достигнет 6 баллов и что делать

Магнитные бури в мае 2021 приберегли самый сильный удар на конец месяца: красный уровень опасности продержится двое суток.
Календарь магнитных бурь на май 2021 самый сильный удар спрогнозировал на конец месяца. Нас ожидают очень серьезные геомагнитные возмущения Земли – и продолжительные. Магнитные бури в конце мая 2021 растянутся на четыре дня.
В этот период даже здоровые люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия и проблемы со сном. На работе и дома возможны конфликты, так как магнитные бури зачастую провоцируют еще и перепады настроения.
Магнитная буря сегодня, 25 мая 2021, начнет набирать силу только под вечер: к 18:00 по Киеву геомагнитные волнения достигнут 4 баллов, а к 21:00 – уже доберутся до отметки в 5 баллов. При этом планетарный индекс, по данным NASA, подскачет с 5 – до 18.
Самым сложным испытанием для сосудов станет магнитная буря 26 мая 2021 красного уровня опасности. Сайт Магнитные бури ФИАН (Лебедев) оценивает силу ее удара в 5 баллов, а NASA – во все 6 баллов (при планетарном индексе 42). Сайт Магнитные бури Гисметео также говорит, что это будет буря в 6 баллов – причем интенсивность геомагнитного удара сохранится в течение всего дня – с 03:00 ночи и до глубокого вечера.
В эти сутки вероятны:
- проблемы с сердцем: сердечные боли и аритмия;
- проблемы с психикой: раздражительность, депрессия, апатия;
- проблемы со сном: нарушением цикла, как следствие – сонливость днем;
- проблемы с самочувствием: тошнота и слабость, боли в суставах.
Не менее опасным для здоровья станет четверг: магнитная буря 27 мая 2021 тоже будет держаться на красном уровне. Сила удара оценивается в 5 баллов. Планетарный индекс постепенно пойдет на спад, опустившись до отметки 25.
Закончит эту череду ударов магнитная буря 28 мая 2021: планетарный индекс опустится до 8 при силе удара в 3 балла.
Для метеозависимых людей очень важно в эти дни соблюдать осторожность и покой. День оптимально начинать с контрастного душа, а заканчивать теплой ванной.
Стоит постараться ложиться пораньше, чтобы нормально выспаться, а из рациона исключить крепкий кофе и чай (пить больше чистой воды), жирную и копченую пищу. Лучшее меню на период магнитных бурь: каши и овощные/фруктовые салаты, нежирная рыба, творог и йогурты.
Самая частая рекомендация в дни магнитных бурь – больше гулять на свежем воздухе и меньше нервничать.
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