Магнитные бури 9 июня и 10 июня 2021: сила удара и как пережить

При магнитных бурях врачи рекомендуют тщательно следить за показателями своего здоровья, в частности, за своим артериальным давлением.
Календарь магнитных бурь на июнь 2021 обещал небольшой метеоудар в середине месяца. В итоге магнитная буря 9 июня 2021 оказалась средней силы. С собой она принесла упадок сил и сильную нервозность у метеозависимых людей.
При магнитных бурях врачи рекомендуют тщательно следить за показателями своего здоровья, в частности, за своим артериальным давлением.
Стоит отметить, что метеозависимых людей с каждым годом становится всё больше. В эту категорию входят не только люди с хроническими заболеваниями, пожилые и дети, но и люди с ослабленным организмом (а в период пандемии коронавируса их число резко возросло).
После вчерашней магнитной бури в четыре-пять баллов сегодняшняя магнитная буря уже не такая сильная: сила ее удара постепенно затихает – и к вечеру должна опуститься до отметки в три балла.
Магнитная буря 10 июня 2021 еще удержится на отметке в три балла – но к вечеру геомагнитные возмущения сойдут на нет.
В ближайшие пару суток важно:
- соблюдать режим дня: хороший сон – лучшая профилактика при магнитных бурях;
- пить больше чистой воды;
- не налегать на жирную пищу: она забивает сосуды, которые во время магнитных бурь и так испытывают стресс;
- больше дышать свежим воздухом – на прогулках или проветривать помещения;
- стараться нормально отдыхать.
Выполнение этих рекомендаций помогает не только легче переносить магнитные бури, но также укрепить организм и свою нервную систему.
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