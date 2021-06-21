Можно ли похудеть с помощью горячих ванн - ответ диетолога

Можно ли похудеть с помощью горячих ванн/ flickr.com/Feldore McHugh

В узких кругах широко известен метод похудения с помощью горячих ванн. Как сообщает портал Daily Express, врач-диетолог Майкл Мосли (Michael Mosley) провел в Университете Лафборо (Англия) исследование по измерению количества калорий, которое сжигается во время приема часовой горячей ванны.

Горячие ванны могут сжечь до 240 калорий, что эквивалентно быстрой получасовой прогулке. Ссылаясь на исследование, в котором он принимал участие, доктор Мосли рассказал, что добровольцы час лежали в горячей ванне, оснащенной оборудованием для измерения количества сожженных калорий.

"Прежде всего мы замеряли расход энергии во время процедуры. И то, что мы обнаружили, было 80-процентным увеличением затрат энергии только в течение часового приема ванны", — рассказал физиолог по физкультуре Стив Фолкнер из Университета Лафборо.

Фолкнер объяснил этот эффект белками теплового шока — специфическими белками, которые образуются, когда клетки ненадолго подвергаются воздействию температур, превышающих их норму. Они вырабатываются всеми клетками человеческого организма в ответ на стрессы. Во время купания доктор Мосли сжег 240 калорий.

Его коллеги полагают, что в долгосрочной перспективе повышенный уровень таких белков может улучшить контроль уровня сахара в крови и выработку инсулина, без которого клетки тела не могут использовать сахар для получения энергии.

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