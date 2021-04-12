Назван продукт, который быстро снижает уровень сахара в крови

В этом продукте содержится много белка и клетчатки, а также смягчает течение простуд.
Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о пользе продукта, который поможет снизить сахар в крови.
По словам медика, употребление имбиря способствует быстрому снижению уровня сахара в крови.
По ее словам, в имбире содержится много белка и клетчатки, также смягчает течение простуд, помогает при вздутии живота, снижает тошноту и облегчает токсикоз во время беременности.
"Недостаток калия приводит к депрессии, учащению сердцебиения, слабости, частым приступам тошноты. Медь вместе с железом образует эритроциты, пигменты волос и кожи. Когда меди не хватает, раньше стареет кожа, появляются морщины", — сообщила Ольга Кораблева, пишут РИА Новости.
Калорийность имбиря — всего 80 калорий на 100 граммов. Больше всего в нем меди (22 процента от суточной нормы) и калия (16 процентов), отмечает специалист.
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