Назван продукт, который быстро снижает уровень сахара в крови

Имбирь снижает сахар в крови / pixabay

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о пользе продукта, который поможет снизить сахар в крови.

По словам медика, употребление имбиря способствует быстрому снижению уровня сахара в крови.

По ее словам, в имбире содержится много белка и клетчатки, также смягчает течение простуд, помогает при вздутии живота, снижает тошноту и облегчает токсикоз во время беременности.

"Недостаток калия приводит к депрессии, учащению сердцебиения, слабости, частым приступам тошноты. Медь вместе с железом образует эритроциты, пигменты волос и кожи. Когда меди не хватает, раньше стареет кожа, появляются морщины", — сообщила Ольга Кораблева, пишут РИА Новости.

Калорийность имбиря — всего 80 калорий на 100 граммов. Больше всего в нем меди (22 процента от суточной нормы) и калия (16 процентов), отмечает специалист.

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