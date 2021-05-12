Назван смертельно опасный алкогольный напиток

Какой алкоголь вредный для здоровья / pixabay

Ученые назвали самый опасный алкоголь. Согласно новым исследованиям, вред пива не в спирте, а в компонентах, которые дают напитку вкус и пену.

Как пишет change, речь идет о хмеле, который во время роста и созревания вытягивает из почвы вредные элементы, такие как кобальт и другие металлы.

Они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а при остром отравлении могут даже привести к летальному исходу.

Так, в одной бутылке (375 мл) исследованного образца была выявлена допустимая для человека суточная доза кобальта.

Кроме того, пиво способствует набору веса, что тоже не очень идет на пользу здоровью.

Читайте такжеКакой алкоголь опаснее всего пить - ответ нарколога

При этом ученые считают, что самым безопасным напитком является сухое красное вино. Оно содержит антиоксиданты, витамины, а также полезные микроэлементы.

Суточная норма для мужчины - 1-2 бокала, а для женщины - 1 бокал. А все что лишнее, идет только во вред.

Как ранее сообщал Главред: