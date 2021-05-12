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Назван смертельно опасный алкогольный напиток

12 мая 2021, 00:12
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Ученые рассказали, кому категорически нельзя пить алкоголь.

Какой алкоголь вредный для здоровья / pixabay

Ученые назвали самый опасный алкоголь. Согласно новым исследованиям, вред пива не в спирте, а в компонентах, которые дают напитку вкус и пену.

Как пишет change, речь идет о хмеле, который во время роста и созревания вытягивает из почвы вредные элементы, такие как кобальт и другие металлы.

Они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а при остром отравлении могут даже привести к летальному исходу.

Так, в одной бутылке (375 мл) исследованного образца была выявлена допустимая для человека суточная доза кобальта.

Кроме того, пиво способствует набору веса, что тоже не очень идет на пользу здоровью.

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При этом ученые считают, что самым безопасным напитком является сухое красное вино. Оно содержит антиоксиданты, витамины, а также полезные микроэлементы.

Суточная норма для мужчины - 1-2 бокала, а для женщины - 1 бокал. А все что лишнее, идет только во вред.

Как ранее сообщал Главред:

здоровье спиртные напитки
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