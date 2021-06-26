Названо невероятное суперсвойство вишни

Чем полезна вишня / pixabay

В Украине уже начался сезон вишни. Это одна из самых любимых ягод украинцев.

Вишня содержит витамины, минералы и соединения с мощным положительным воздействием на здоровье человека, пишет издание Medical News Today.

Помогает при воспалениях. Вишня может быть особенно полезна как часть противовоспалительной диеты. При этом, это касается как терпких, так и сладких сортов вишни, а также вишневого сока.

Лечение подагры. Употребление вишни может помочь человеку поддерживать умеренный уровень мочевой кислоты в организме.

Согласно результатам различных исследований, прием вишневого концентрата или употребление вишни на 35% уменьшало симптомы подагры в течение двух дней. И это независимо от пола, массы тела, потребления алкоголя, диуретиков и употребления лекарств против подагры.

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Польза для сердца. В целом диета, основанная на фруктах и овощах и с низким содержанием насыщенных жиров, лучшая для сердца. Однако вишня может быть особенно ценной в здоровой для сердца диеты, поскольку она снижает артериальное давление благодаря полифенолу и калию, которые содержатся в ягоде.

А высокое кровяное давление является одним из самых основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые является основной причиной смерти во всем мире и Украине в частности.

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Улучшает сон. Вишня - естественный источник мелатонина, который является нейромедиатором, влияющим на сон и настроение человека. Мелатонин может быть полезен для тех, кто страдает бессонницей, поскольку именно это химическое вещество отвечает за сонливость. Особенно она помогает людям старшего возраста.

При этом, людям с язвой или гастритом стоит воздержаться от употребления вишни.

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