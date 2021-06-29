Названы 5 простых привычек, которые продлевают жизнь

Привычки, которые продлевают жизнь / pixabay

С древнейших времен лучшие умы человечества стремились найти эликсир молодости. Продолжают эти изыскания и современные ученые. Благодаря развитию современной науки, средняя продолжительность жизни существенно увеличилась.

Как утверждают американские ученые, прожить до 100 лет вполне реально, главное выработать правильные привычки, которые влияют на продолжительность жизни.

По их мнению, те кто придерживаются этих принципов в среднем продлят свою жизнь на 12-14 лет и будут здоровее в старости.

Ученые из Гарварда проанализировали, какие аспекты здорового образа жизни наиболее влияют на предполагаемую продолжительность жизни человека и выделили пять самых важных:

здоровое питание;

регулярная умеренная физическая активность;

отказ от курения;

контроль своего веса;

умеренность в употреблении алкоголя.

В журнале Circulation ученые опубликовали результаты анализа двух длительных исследований "Исследование состояния здоровья медсестер" (Nurses' Health Study) и "Последующее исследование специалистов в области здравоохранения" (Health Professionals Follow-up Study).

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В них приняли участие 123 219 медицинских работников, которые регулярно проходили медосмотры в течение 30 лет.

42 167 за это время умерли. Ученые изучили связь между их привычками и продолжительностью жизни.

Мужчины долгожители в среднем выпивали не более 30 г этилового спирта в день, женщины – 15 г.

Придерживались здорового питания, не курили и около 30 минут в день уделяли физической активности.

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Также у всех долгожителей индекс массы тела не выходит за пределы нормы.

Средняя продолжительность жизни тех, кто придерживался всех этих принципов была 87 лет у мужчин и 93 у женщин.

Еще одной важной составляющей долголетия ученые и психологи единогласно считают удовлетворенность жизнью: то есть умение радоваться тому, что у вас есть и не переживать по пустякам.

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