Названы 7 ошибок в питании, которые ускоряют старение

Продукты, которые ускоряют старение / pixabay

Каждый из нас хочет быть здоровым, при этом мы не всегда обращаем внимание на свой рацион питания. Диетологи рассказывают о наиболее распространенных ошибках в питании, которые могут ускорить процесс старения.

Как отмечает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний, избыток натрия в организме может вызвать гипертонию и увеличить риск заболеваний сердца. В день рекомендуется 2300 миллиграммов натрия. Например, бананы, сладкий картофель и шпинат могут нейтрализовать натрий.

Отказ от всех жиров. Лучше ограничить насыщенные жиры, которые повышают уровень плохого холестерина, но полностью исключать жиры не рекомендуется. По данным Кливлендской клиники, соблюдение диеты, богатой омега-3, может снизить вероятность развития когнитивных проблем, некоторых типов рака и заболеваний глаз. Лучшие источники этих жиров включают в себя лосось, грецкие орехи, льняное семя и сардины.

Избыток сахара. Скрытый сахар содержится во многих продуктах – от печенья до кетчупа. Слишком много сахара в рационе повышает давление, увеличивает риск диабета, сердечного приступа и развития жировой болезни печени. Это влияет не только внутренне но и внешне на наш организм.

Согласно исследованиям, после 30 лет человек начинает терять до 5% мышц в течение 10 лет. Это может привести к больше слабости и меньшей подвижности. Более того, иногда с возрастом способность тела расщеплять и синтезировать белок снижается, а это означает, что может потребоваться еще больше белка для нужд организма.

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Нормальный уровень клетчатки в организме помогает желудочно-кишечному тракту хорошо функционировать, поддерживая здоровые бактерии и предотвращая накопление токсинов, которые могут привести к раку. Согласно данным министерства сельского хозяйства США, клетчатка также необходима для здоровья сердца.

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Напомним, ранее эксперты заявляли, что список травм и повреждений организма, которые случаются у людей, злоупотребляющих работой с гаджетами, постоянно растет.

Ученые установили - люди, которые курят сигареты с никотином, в большинстве случаев заражаются коронавирусом COVID-19 быстрее, а болезнь протекает у них с гораздо более серьезными осложнениями (чем у тех, кто не курит совсем).