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Названы ежедневные привычки, которые ослабляют организм и влияют на иммунитет

16 августа 2021, 21:57
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На какие повседневные привычки стоит обратить внимание, чтобы не вредить иммунитету.

Почему слабый иммунитет / pixabay

Иммунитет человека должен защищать организм от всех чужеродных веществ извне, в том числе от вирусов и бактерий. Если иммунитет слабый, это приводит к частым болезням.

По словам медиков, на иммунную систему влияет множество факторов, однако ослабить ее могут и некоторые действия человека.

Так, специалисты рассказали, на какие повседневные привычки стоит обратить внимание, чтобы не вредить иммунитету.

Чрезмерное употребление алкоголя ослабляет иммунную систему, что подтвердили многие ученые. Согласно исследованию, опубликованному на сайте Национального центра биотехнологической информации, алкоголь не только ухудшает способность организма защищаться от инфекции, но и приводит к системному воспалению, повреждению органов, а также препятствует восстановлению после повреждения тканей.

Недостаток сна может негативно и очень плачевно повлиять на иммунную систему. Исследования показывают, что люди, которые не высыпаются, с большей вероятностью заболевают после контакта с вирусом. Недостаток сна также может повлиять на скорость выздоровления. Длительное недосыпание также увеличивает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Витамин D играет важную роль в здоровье человека, в том числе оказывает влияние и на иммунную систему. Исследователи утверждают, что дефицит этого элемента может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, а также к повышению восприимчивости к инфекциям.

Хронический стресс заставляет организм вырабатывать больше гормона стресса – кортизола, который негативно влияет на иммунитет. По данным Американского онкологического общества, люди, которые испытывают хронический стресс, более подвержены простуде и вирусным инфекциям. Избыток кортизола также заставляет организм откладывать жир, что приводит к увеличению веса.

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Напомним, ранее эксперты заявляли, что список травм и повреждений организма, которые случаются у людей, злоупотребляющих работой с гаджетами, постоянно растет.

Ученые установили - люди, которые курят сигареты с никотином, в большинстве случаев заражаются коронавирусом COVID-19 быстрее, а болезнь протекает у них с гораздо более серьезными осложнениями (чем у тех, кто не курит совсем).

здоровье иммунитет
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