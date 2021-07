В чем секрет врожденного иммунитета - ответ ученых / Pixabay

Какие соединения активируют белковый комплекс, который отвечает за врожденный иммунитет. Результаты исследования представителей Техасского университета и ученых из Германии и Израиля были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как сообщают ученые, их открытие поможет разработать новые методы лечения аутоиммунных заболеваний. Они заявляют, что секрет врожденного иммунитета содержится в двух эндогенных (вырабатываемых внутри организма) молекулах. Это мембранный белок TLR4 и белок MD-2. Ранее механизм их работы был не до конца изучен.

Исследователи доказали, что у млекопитающих наличие врожденного иммунитета зависит от того, какой оказалась первая реакция организма на попадание в него инфекции, то есть насколько эффективно сработали мембранный белок TLR4 и белок MD-2.

