Названы пять самых опасных овощей для организма

Какие овощи опасны для организма / pixabay

Овощи и фрукты одни из самых полезных для нашего организма. Однако, как отмечают медики, в некоторых овощах могут вырабатываться опасные соединения при неправильном приготовлении.

Специалисты рассказали, что нужно знать об овощах, чтобы не навредить своему организму.

Картофель. В свежем картофеле полно калия, который нужен сердцу. Но употреблять картофель нужно умеренно и самые лучшие способы – в вареном, запеченном виде, пишет Ukr.Media. В жареном виде картофель может быть опасным – крахмал может создавать потенциально канцерогенное вещество, а компонент соланин может негативно влиять на нервную систему.

Помидоры. В этих овощах полно антиоксидантов, много витамин С и В. Но эти овощи часто выращивают с применением химических удобрений, поэтому обращайте внимание на плоды, которые выбираете в магазинах. Потребление таких удобрений в больших дозах может сильно навредить организму.

Баклажаны. В мякоти баклажанов есть компоненты, которые активизируют выделение кислоты и способствуют образованию камней в почках. В большом количестве баклажан вызывает головную боль, кишечные расстройства, тошноту и рвоту. Специалисты не рекомендуют употреблять баклажаны в сыром виде.

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Капуста. Потенциальная опасность капусты – в высоком содержании йода. Если у вас есть заболевания щитовидной железы – стоит употреблять с большой осторожностью. Также капусту медики не советуют есть людям с гастритом и язвой желудка. Капуста в сыром виде может спровоцировать вздутие и даже запоры.

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Лук. Вы удивитесь, но и этот самый полезный овощ способен доставить массу неприятностей. Большое количество сырого лука может вызвать раздражение желудка, из-за содержания одного из компонентов – фруктана. Особенно много фруктана в луке-порее и луке-шалоте.

Как ранее сообщали, медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.