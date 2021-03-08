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Названы самые полезные сухофрукты для организма

8 марта 2021, 00:09

Медик назвала сухофрукт, который может снизить риски заболеваний сердца и кишечника.

Какие сухофрукты самые полезные / pixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе сухофруктов и объяснила, как их следует выбирать.

Как говорит медик, сухофрукты это "концентрат", ведь в них содержится гораздо больше витаминов и других полезных элементов, чем в свежих фруктах. Но и содержание сахара в них значительно выше. Поэтому употреблять их необходимо в умеренных количествах.

Диетолог отмечает, что высокое содержание в сухофруктах магния и калия способствует выведению излишков жидкости из организма и укреплению сосудов.

"Они содержат много антиоксидантов, богаты антоцианами, полифенолами, тормозят старение и оздоравливают сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на глаза", - говорит медик.

Но надо помнить, что:

  • изюм - содержит много сахара;
  • сушеный чернослив - имеет слабительный эффект;
  • курага — мочегонный;
  • яблоки - содержат много калия;
  • инжир стабилизирует биопроцессы в щелочной направленности.

Врач также обратила внимание на внешний вид продуктов: не стоит покупать курагу, финики или чернослив, которые выглядят слишком "красиво".

Это, в частности, касается слишком ярких или блестящих сухофруктов. Такие признаки могут указывать на обработку продукта сернистым газом, парафином или маслом."

Лучше приобрести и съесть более бледные и "засушенные", а не "сочные" сухие фрукты. Но на них не должно быть плесени", — предупредила эксперт, пишут РИА Новости.

При этом медик говорит, что чернослив может снизить риски заболеваний сердца и кишечника, а также помочь скинуть лишние килограммы.

Как ранее сообщал Главред:

здоровье
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