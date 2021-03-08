Названы самые полезные сухофрукты для организма

Медик назвала сухофрукт, который может снизить риски заболеваний сердца и кишечника.
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе сухофруктов и объяснила, как их следует выбирать.
Как говорит медик, сухофрукты это "концентрат", ведь в них содержится гораздо больше витаминов и других полезных элементов, чем в свежих фруктах. Но и содержание сахара в них значительно выше. Поэтому употреблять их необходимо в умеренных количествах.
Диетолог отмечает, что высокое содержание в сухофруктах магния и калия способствует выведению излишков жидкости из организма и укреплению сосудов.
"Они содержат много антиоксидантов, богаты антоцианами, полифенолами, тормозят старение и оздоравливают сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на глаза", - говорит медик.
Но надо помнить, что:
- изюм - содержит много сахара;
- сушеный чернослив - имеет слабительный эффект;
- курага — мочегонный;
- яблоки - содержат много калия;
- инжир стабилизирует биопроцессы в щелочной направленности.
Врач также обратила внимание на внешний вид продуктов: не стоит покупать курагу, финики или чернослив, которые выглядят слишком "красиво".
Это, в частности, касается слишком ярких или блестящих сухофруктов. Такие признаки могут указывать на обработку продукта сернистым газом, парафином или маслом."
Лучше приобрести и съесть более бледные и "засушенные", а не "сочные" сухие фрукты. Но на них не должно быть плесени", — предупредила эксперт, пишут РИА Новости.
При этом медик говорит, что чернослив может снизить риски заболеваний сердца и кишечника, а также помочь скинуть лишние килограммы.
Как ранее сообщал Главред:
- Сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.
- Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может предотвратить похмелье едва ли не наповал.
- Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.
- Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.