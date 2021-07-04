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Необычный способ приготовления яиц оказался смертельно опасным для здоровья

4 июля 2021, 19:18
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Такой рецепт яичницы может привести к проблемам со здоровьем.

Такой рецепт яичницы может привести к проблемам / pixabay

Начать правильно питаться бывает крайне сложно, причем это касается как взрослых, так и детей. Многие родители стараются творчески подойти к этому процессу, а вдохновение находят в соцсетях.

Однако эксперты рекомендуют проявлять осторожность, следуя советам других пользователям.

Недавно видео в TikTok о методе приготовления яиц набрал более 12 млн просмотров, но специалисты по безопасности пищевых продуктов заявили, что он может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Автор ролика Александра Бьюке продемонстрировала хитрость, которой она пользуется, готовя яичницу. "Каждому родителю эту нужно попробовать!" – подписала она.

С вечера кладете яйца в морозилку, а утром вы его нарезаете и жарите как мини-яичницу.

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Хотя такие мини-яйца и выглядят привлекательно, возможные последствия их употребления могут оказаться неприятными.

Как отмечает Fox News, яйца являются одной из основных причин пищевых отравлений, а новый рецепт мини-яиц может повысить риск болезней ЖКТ.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не рекомендует замораживать яйца внутри скорлупы. Одна из причин кроется в том, что в этом случае яйца могут расширяться и разрушать скорлупу, что приведет к попаданию внутрь продукта бактериальной инфекции, например, сальмонеллы. Кроме того, по словам диетолога Сары Кригер, яйца нужно готовить довольно тщательно, соблюдая температурный режим.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.

здоровье яйца
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