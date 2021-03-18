Новая канонада магнитных бурь: как пережить главные удары марта

Даты опасных геомагнитных колебаний пришлись как раз на конец месяца.
Календарь магнитных бурь на март 2021 самые тяжелые испытания для метеопатов приберег на конец месяца.
Прогноз геомагнитных колебаний на март-2021 утверждает, что магнитные бури в конце марта достигнут красной черты. И неспокойный период начинает именно магнитная буря сегодня.
Магнитная буря 18 марта 2021 будет средней силы – и начнется ближе к вечеру четверга. На пике она не превысит четырех баллов (при планетарном индексе NASA на отметке 18 – при нормальном показателе 5). Однако главная ее опасность – в продолжительности: эти геомагнитные возмущения продлятся 6 дней – и окончательно их негативное воздействие сойдет на нет лишь 23 марта.
Самые опасные дни в этот период – это 19, 20 и 21 марта.
Такой продолжительный метеоудар серьезно истощит силы организма. Поэтому в ближайшие дни не стоит пренебрегать своим здоровьем. Во время магнитной бури до 22 марта включительно стоит постараться:
- высыпаться,
- избегать стрессов (как психологических, так и физических),
- следить за своим артериальным давлением,
- не переедать,
- побольше дышать свежим воздухом.
А вот наибольшую опасность в этом месяце представляет магнитная буря с 28 марта 2021. Это уже красный уровень опасности в 5 баллов (при планетарном индексе NASA на отметке 25 – при нормальном показателе 5). Прогноз магнитных бурь ФИАН (Лебедев) отмечает, что продлится она минимум три дня – вплоть до 30 марта включительно. А магнитная буря 31 марта 2021 станет уже завершающим аккордом – и будет сравнительно слабой.
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