Новая канонада магнитных бурь: как пережить главные удары марта

Магнитная буря с 18 марта 2021 начнет крутить голову - что делать / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь на март 2021 самые тяжелые испытания для метеопатов приберег на конец месяца.

Прогноз геомагнитных колебаний на март-2021 утверждает, что магнитные бури в конце марта достигнут красной черты. И неспокойный период начинает именно магнитная буря сегодня.

Магнитная буря 18 марта 2021 будет средней силы – и начнется ближе к вечеру четверга. На пике она не превысит четырех баллов (при планетарном индексе NASA на отметке 18 – при нормальном показателе 5). Однако главная ее опасность – в продолжительности: эти геомагнитные возмущения продлятся 6 дней – и окончательно их негативное воздействие сойдет на нет лишь 23 марта.

Самые опасные дни в этот период – это 19, 20 и 21 марта.

Такой продолжительный метеоудар серьезно истощит силы организма. Поэтому в ближайшие дни не стоит пренебрегать своим здоровьем. Во время магнитной бури до 22 марта включительно стоит постараться:

высыпаться,

избегать стрессов (как психологических, так и физических),

следить за своим артериальным давлением,

не переедать,

побольше дышать свежим воздухом.

А вот наибольшую опасность в этом месяце представляет магнитная буря с 28 марта 2021. Это уже красный уровень опасности в 5 баллов (при планетарном индексе NASA на отметке 25 – при нормальном показателе 5). Прогноз магнитных бурь ФИАН (Лебедев) отмечает, что продлится она минимум три дня – вплоть до 30 марта включительно. А магнитная буря 31 марта 2021 станет уже завершающим аккордом – и будет сравнительно слабой.

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