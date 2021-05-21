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Придадут бодрости: названы лучшие заменители кофе

21 мая 2021, 03:50
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Кофе имеет полезные свойства, но может вызывать и проблемы, поэтому лучше употреблять другие напитки. Эксперт рассказала, что полезно пить вместо кофе.

Кофе, девушка
Что полезно пить на завтрак вместо кофе - диетолог / УНИАН

Кофе считается самым популярным напитком в мире. Много людей начинают свое утро именно с чашки ароматного кофе, однако несмотря на то, что этот напиток имеет ряд полезных свойств, в то же время он может вызывать проблемы с пищеварением или нервное перевозбуждение.

Эксперты рассказали, что полезно пить на завтрак вместо кофе, передает Well and Good.

Кофе можно заменить японским чаем матча или любым другим зеленым чаем. В отличие от традиционного утреннего напитка, чай не вызывает нервозности и бессонницы, так как содержит теанин, нейтрализующий негативные эффекты кофеина.

Заменителем кофе может стать белый чай, так как он содержит антиоксиданты и полифенолы, которые помогают бороться с воспалительными процессами и замедляют старение.

"Белый чай, как и зеленый, улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина", – рассказала диетолог Лорен Минчен.

Также кофе, по словам Минчен, хорошо заменяет красный чай ройбуш. Он выводит из организма щавелевую кислоту, оседающую в почках и способную вызвать мочекаменную болезнь.

В свою очередь, нутрициолог Кери Ганс порекомендовала заменить обычный кофе грибным - чагачино. Такой напиток поможет побороть тягу к кофе, так как готовится из лечебных грибов и по вкусу мало отличается от настоящего кофе, при этом содержит минимум кофеина. Кроме того, содержащиеся в грибном кофе адаптогены помогут защитить организм от стресса.

Справка. Грибной кофе или чагачино — это тот же классический напиток, но с добавлением грибов, растертых в порошок. Его уникальность заключается в том, что используемые лекарственные грибы содержат в себе целый набор полезных веществ. В таком напитке кофеина вдвое меньше, чем в стандартном кофе, и примерно столько же, сколько в кружке зеленого чая. Чагачино способен повышать энергию, но при этом имеет меньше побочных эффектов.

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Как сообщал Главред, ранее диетологи рассказали, кому категорически нельзя пить кофе.

Кроме того, стало известно, действительно ли помогает кофе против похмелья.

здоровье кофе
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