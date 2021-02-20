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Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира

20 февраля 2021, 06:50
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Чтобы избежать резких болей в желудке, стоит внимательнее присматриваться, из чего готовишь свой гарнир, советует испанский врач Нурия Монфулледа.

Чем вреден картофель - какую картошку нельзя есть
Чем вреден картофель - какую картошку нельзя есть / 1zoom.ru

Одним из самых популярных гарниров в Украине является картофель – вареный, жареный или тот, что приготовлен в духовке. Без этого овоща не обходится также приготовление борща или почти любого супа. Украинцы зачастую добавляют вареный картофель и в салаты.

Сладкая хрустящая картошечка является гастрономической мечтой многих гурманов. Однако любителям картошки стоит помнить об опасности, которую несет в себе этот овощ.

Читайте такжеКогда йогурт полезен, а когда – портит фигуру и кожуВрач из Барселоны Нурия Монфулледа напомнила, что в картофеле содержится соланин – а это достаточно токсичный органический яд, который вызывает резкие желудочные боли.

"Лучший способ предотвратить такие проблемы со здоровьем – не есть старые, зеленые или проросшие плоды", – цитирует Lavanguardia медика.

Кроме того, опасна для здоровья картошка, у которой появился горьковатый привкус.

При этом эксперт подчеркнула, что картофель нельзя есть вместе с кожицей. И посоветовала не использовать воду, в которой он варился, для повторного приготовления еды (а ведь многие хозяйки используют эту воду при приготовлении пюре).

Картофель: польза и вред

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