Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира

Чтобы избежать резких болей в желудке, стоит внимательнее присматриваться, из чего готовишь свой гарнир, советует испанский врач Нурия Монфулледа.
Одним из самых популярных гарниров в Украине является картофель – вареный, жареный или тот, что приготовлен в духовке. Без этого овоща не обходится также приготовление борща или почти любого супа. Украинцы зачастую добавляют вареный картофель и в салаты.
Сладкая хрустящая картошечка является гастрономической мечтой многих гурманов. Однако любителям картошки стоит помнить об опасности, которую несет в себе этот овощ.
Читайте такжеКогда йогурт полезен, а когда – портит фигуру и кожуВрач из Барселоны Нурия Монфулледа напомнила, что в картофеле содержится соланин – а это достаточно токсичный органический яд, который вызывает резкие желудочные боли.
"Лучший способ предотвратить такие проблемы со здоровьем – не есть старые, зеленые или проросшие плоды", – цитирует Lavanguardia медика.
Кроме того, опасна для здоровья картошка, у которой появился горьковатый привкус.
При этом эксперт подчеркнула, что картофель нельзя есть вместе с кожицей. И посоветовала не использовать воду, в которой он варился, для повторного приготовления еды (а ведь многие хозяйки используют эту воду при приготовлении пюре).
Картофель: польза и вред
- Диетолог разгромила миф о картофеле. У картофеля высокая пищевая ценность, отметила врач.
- Врач назвала опасный картофель. Некоторый картофель вреден, поделилась эндокринолог.
- Ученые рассказали, что полезнее – батат или обычный картофель. Картофель и сладкий картофель имеют много общего.
- Ранее мы писали о том, как правильно варить картошку. Вареный картофель по праву можно считать универсальным гарниром, но нужно правильно варить его, чтобы блюдо получилось вкусным и запоминающимся.