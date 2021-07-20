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Ученые нашли необычную и полезную замену овсянке

20 июля 2021, 03:02
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По мнению ученых, регулярное употребление данной крупы на завтрак крайне положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы человека.

Киноа
Ученые нашли необычную и полезную замену овсянке / juicyrai / flickr

Киноа – необычная и полезная альтернатива овсянке на завтрак. Об этом сообщает портал Medical News Today.

К вышеуказанному выводу после исследования пришли врачи из США и Египта. Одна чашка крупы киноа в вареном виде содержит 8,14 грамма белка, кроме того, блюдо богато аминокислотами и лизином, которые поддерживают в тонусе мышцы и иммунитет.

Специалисты доказали, что киноа является источником антиоксидантов и витамина Е. По мнению ученых, ее регулярное употребление на завтрак положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. К примеру, уменьшается вероятность развития ишемической болезни сердца, заболеваний глаз и нескольких видов онкологии.

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Напомним, ранее сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может предотвратить похмелье едва ли не наповал.

здоровье овсянка
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