Ученые нашли необычную и полезную замену овсянке / juicyrai / flickr

Киноа – необычная и полезная альтернатива овсянке на завтрак. Об этом сообщает портал Medical News Today.

К вышеуказанному выводу после исследования пришли врачи из США и Египта. Одна чашка крупы киноа в вареном виде содержит 8,14 грамма белка, кроме того, блюдо богато аминокислотами и лизином, которые поддерживают в тонусе мышцы и иммунитет.

Специалисты доказали, что киноа является источником антиоксидантов и витамина Е. По мнению ученых, ее регулярное употребление на завтрак положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. К примеру, уменьшается вероятность развития ишемической болезни сердца, заболеваний глаз и нескольких видов онкологии.

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Напомним, ранее сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

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