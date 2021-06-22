Ученые рассказали, какая косметика небезопасна для здоровья женщин

Ученые рассказали, какая косметика небезопасная для здоровья женщин / Jörg Weingrill / flickr.com/

Многие косметические средства, продаваемые в США и Канаде содержат высокие уровни пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) — класса потенциально токсичных соединений, которые вызывают ряд серьезных и смертельно опасных заболеваний. Такие результаты исследования ученых из Университета Нотр-Дама были опубликованы в специализированном издании Journal of Environmental Science and Technology Letters.

Исследователи протестировали с помощью гамма-спектроскопии 231 косметическое средство, включая консилеры, тональные основы, средства для ресниц и бровей и различные средства для губ. Оказалось, что 56% тональных кремов и средств для век, 48% средств для губ и 47% протестированных тушей для ресниц содержат высокий уровень фтора. Из восьми протестированных категорий тональные основы, туши и средства для губ имели наибольшую долю продуктов с высоким содержанием общего фтора (более или равно 0,384 микрограмма на квадратный сантиметр).

29 продуктов, включая 20 продуктов с высокими концентрациями общего фтора, были проанализированы с использованием газовой и жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией. Концентрации PFAS варьировались от 22 до 10 500 нанограмм на грамм веса продукта. Наиболее часто выявлялись фтортеломерные соединения, включая спирты, метакрилаты и сложные эфиры фосфорной кислоты, являющиеся предшественниками PFAS.

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Напомним, ранее команда ученых в одном из американских вузов обнаружила, что противозачаточные средства в виде таблеток прямо влияют на уровень т.н. гормона счастья (окситоцина), который, в свою очередь, резко меняет настроение женщин.

Позднее ученые рассказали - женщины, которые вступали в несколько браков, получают большие преимущества для здоровья, чем мужчины в аналогичной ситуации.