Врач назвал возраст, после которого худеть нельзя / Фото pixabay.com

Худеть можно и нужно, но не всем. В определенном возрасте похудение опасно для здоровья. Как заявил врач-геронтолог Юрий Конев, людям преклонного возраста категорически не стоит заниматься похудением.

"Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека", — пояснил Конев в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, человеку следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем необходимо.

"Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать", — заключил геронтолог.

Что о похудении сообщалось ранее: