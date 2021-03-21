Врач назвал возраст, после которого худеть нельзя

По словам специалиста, человеку следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем необходимо.
Худеть можно и нужно, но не всем. В определенном возрасте похудение опасно для здоровья. Как заявил врач-геронтолог Юрий Конев, людям преклонного возраста категорически не стоит заниматься похудением.
"Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека", — пояснил Конев в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, человеку следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем необходимо.
"Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать", — заключил геронтолог.
Что о похудении сообщалось ранее:
- По словам Артура Вианы, доктора медицины, клинического директора программы метаболического здоровья и снижения веса в Йельской медицине, один из самых популярных мифов о похудании заключается в том, что все, что вам нужно сделать, это больше заниматься спортом, и вы похудеете.
- Новое исследование показывает, что интервальные упражнения высокой интенсивности могут помочь сжечь больше жира, если их выполнять в холодную погоду.