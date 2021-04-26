Врач назвала смертельную опасность семечек

Кому нельзя есть семечки / pixabay

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, чем грозит частое употребление семечек, и назвала смертельную опасность жареных семечек.

По словам специалиста, семена подсолнуха в обжаренном виде становятся источником канцерогенов, то есть веществ, способных при воздействии на организм вызывать развитие злокачественных и доброкачественных новообразований, поэтому лучше употреблять этот продукт сырым.

Как говорит врач, семечки очень калорийны, а употреблять их в жареном виде крайне не рекомендуется.

"Сто граммов — это 550 калорий, что равноценно плитке шоколада. Проблема в том, что как полноценная еда они не воспринимаются, и способствуют набору лишнего веса", — пояснила Бочарова, пишут РИА Новости.

Она развеяла миф о том, что от употребления семечек возникает аппендицит.

Но, по словам медика у человека с язвой и гастритом регулярное поедание этого продукта может спровоцировать обострение заболевания.

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Врач рекомендовала есть семена подсолнуха сырыми и в небольшом количестве (30 граммов в день). В них присутствует много клетчатки и витаминов группы B, А и Е, а также магния, который нужен для функционирования сердца и нервной системы, напомнила специалист.

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