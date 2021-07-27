Врач объяснил, есть ли полностью безвредное для тела обезболивающее / ua.depositphotos.com

Парацетамол лидирует в рейтинге самых безопасных препаратов для борьбы организма с болью. Об этом рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, люди в качестве обезболивающих в основном принимают нестероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие. Однако для большинства они противопоказаны.

"Все препараты, которые мы принимаем как обезболивающие, от головной боли, от артритов, артрозов, боли в спине, боли в плече они вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснил специалист.

Он отметил, что особую опасность они могут представлять для пациентов в возрасте старше 60 лет, так как способствуют кровотечению.

Поэтому при возникновении боли медик рекомендовал пить парацетамол, который, хоть и относится к нестероидным препаратам, не вызывает побочной реакции для сердца и ЖКТ.

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