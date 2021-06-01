Врач предупредила о коварной опасности кваса

По словам медика, беременным вообще противопоказано пить квас.
Врач-диетолог Ольга Кораблева назвала причину и диагнозы, при которых употребление кваса не рекомендовано.
"Максимальное количество кваса, которое можно выпить в день без вреда для здоровья - до 0,5 литров. В большем объеме напиток способен задерживать жидкость, провоцировать отеки, что вредно для обладателей высокого давления", — говорит медик.
По ее словам, квас имеет повышенную кислотность. Его стоит исключить при наличии:
- камней в желчном пузыре или почках,
- заболеваниях печени,
- гастрите,
- язве.
"Если поставлен такой диагноз, квас может вызвать обострение, изжогу, воспаление слизистой в нижних отделах пищевода. Кроме того, следует помнить, что квас результат брожения, и поэтому не рекомендован при болезнях кишечника, в частности, колите", — отметила диетолог.
Алкогольным напитком квас не является, но небольшой "градус" — до 1,2% — в нем все же есть. Таким образом, беременным и кормящим матерям стоит вообще отказаться от кваса.
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