Врач предупредила о коварной опасности кваса

Кому категорически нельзя пить квас / goodfon.ru

Врач-диетолог Ольга Кораблева назвала причину и диагнозы, при которых употребление кваса не рекомендовано.

"Максимальное количество кваса, которое можно выпить в день без вреда для здоровья - до 0,5 литров. В большем объеме напиток способен задерживать жидкость, провоцировать отеки, что вредно для обладателей высокого давления", — говорит медик.

По ее словам, квас имеет повышенную кислотность. Его стоит исключить при наличии:

камней в желчном пузыре или почках,

заболеваниях печени,

гастрите,

язве.

"Если поставлен такой диагноз, квас может вызвать обострение, изжогу, воспаление слизистой в нижних отделах пищевода. Кроме того, следует помнить, что квас результат брожения, и поэтому не рекомендован при болезнях кишечника, в частности, колите", — отметила диетолог.

Алкогольным напитком квас не является, но небольшой "градус" — до 1,2% — в нем все же есть. Таким образом, беременным и кормящим матерям стоит вообще отказаться от кваса.

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