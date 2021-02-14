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Врач раскрыла неожиданную пользу кофе

14 февраля 2021, 10:43

Диетолог назвала допустимое количество чашек кофе в день и объяснила, когда лучше пить кофе, чтобы ускорить сжигание жира.

Кофе
Кофе нужно пить во время приема пищи / УНИАН

Употребление кофе усиливает частоту и силу сердечных сокращений, тонизирует нервную систему и повышает работоспособность. Это действие кофе на организм можно использовать, если человек хочет похудеть.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова посоветовала пить чашку обычного кофе за некоторое время до физической нагрузки, передает RT.

"Главное — контролировать это. Потому что эффективное сжигание жира тоже происходит в определённом коридоре ЧСС (частота сердечных сокращений, - ред.)", — отметила врач.

Как правильно пить кофе

Также диетолог рассказала, сколько чашек кофе можно можно пить в день без вреда для здоровья. Если рассматривать напиток как психовозбуждающее средство, то не стоит превышать норму в две чашки в течение дня. В противном случае может сформироваться зависимость, которая приведет к истощению нервной системы.

Дианова порекомендовала употреблять вторую порцию кофе не позднее полдника. Отказаться от употребления этого напитка нужно за шесть часов до сна.

Кофе нужно пить во время приема пищи, посоветовала диетолог. Употребление же кофе как единственного компонента завтрака неизбежно приведет к проблемам с ЖКТ.

Ограничивать употребление кофе нужно детям и беременным женщинам.

Гипертоники могут позволить себе выпить одну чашку кофе в день, если у человека нет ожирения, диабета и он принимает соответствующую терапию.

Напомним:

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