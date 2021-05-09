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Врач рассказал, какие продукты опасны на пикнике

9 мая 2021, 23:55
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По словам медика, все продукты обязательно на природе стоит хранить в термосумке.

Какие продукты нельзя брать на пикник / pixabay

Пришло потепление в Украину и время пикников. Однако не все знают, какие продукты категорически не стоит нести на природу.

Как говорит врач Петр Давыдов, продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом, кисломолочные продукты и вода из открытых источников могут стать причиной отравления на пикнике.

По словам врача, продукты на пикнике нужно хранить в термосумках с аккумуляторами холода вне зависимости от температурного режима.

"Естественно, на природу с собой не надо брать никакие продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом. Это все к концу дня 100% испортится, и причем человек это может даже не почувствовать. Мясные продукты надо покупать в сертифицированных местах, особенно если это приготовленный шашлык или какие-то другие мясные изделия, потому что они несут в себе угрозу заражения сальмонеллезом", - рассказал Давыдов, передают РИА Новости.

Он отметил, что лучше воздержаться и от кисломолочных продуктов, особенно не стоит употреблять их вне срока или вне условий хранения, например, если продукт находится на открытом воздухе в теплом помещении длительное время.

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"Воду из открытых источников пить нельзя, какой бы она чистой ни казалась, это всегда определенная угроза для получения очень тяжелого отравления. Вода должна быть либо бутилированная, либо фильтрованная, но на крайний случай кипяченая, хотя кипяченая вода никаким образом не устраняет угрозу получение отравления, воздействия солей тяжелых металлов либо органической химии, которая содержится в воде. Если человек отправляется в дальний поход на природу и понимает, что бутилированной воды может не быть у него длительное время, то можно воспользоваться фильтром для воды", - сообщил Давыдов.

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Как ранее сообщал Главред:

здоровье майонез салат Пикник
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