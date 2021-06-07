Врач рассказала, чем опасен бразильский орех

Чем полезен бразильский орех / pixabay

Бразильский орех — это экзотический плод с уникальным витаминно-минеральным составом.

В состав ореха входят очень важные и даже редкие компоненты. Среди них белки, жиры, клетчатка, магний, цинк, медь, фосфор, аргинин, витамин В1.

Вместе они обеспечивают антиоксидантную защиту, укрепляют иммунитет, служат для профилактики респираторных заболеваний, улучшают состояние костной ткани, обмен веществ и пищеварение, а также благотворно влияет на кожу.

Бразильский орех является рекордсменом по содержанию селена, который называют микроэлементом долголетия. Он необходим для гормонального баланса.

"При недостатке этого микроэлемента могут возникнуть депрессия, повышенная нервозность, апатия. Этих проблем можно избежать, если съедать пару бразильских орехов в день", - рассказала диетолог Тамила Арсеньева.

Продукт является источником жирных кислот Омега 6 и 3. В сочетании с селеном и магнием они идеально подходят для людей, ведущих активный образ жизни: ускоряют метаболизм, повышают выносливость и восприимчивость к нагрузкам, способствует восстановлению после них, а также быстрее выводят токсины из организма.

Несмотря на всю пользу бразильского ореха, он может нанести и вред организму человека.

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"Продукт является активным аллергеном, поэтому людям с аллергическими реакциями следует быть с ним осторожными, - отметила Тамила Арсеньева.

Неумеренное употребление орехов может сказаться на работе почек, так как в ядрах содержится большое количество белка

Также важно следить за тем, чтобы в организм не попадала кожура плода. Она содержит токсичное вещество афлатоксин, которое может пагубно сказаться на состоянии печени.

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