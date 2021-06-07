Врач рассказала, какие персики никогда нельзя покупать

Какие персики нельзя покупать / pixabay

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала на что нужно обращать внимание при покупке персиков в супермаркете или на рынке.

По ее словам, если аромат персика слабый, то, скорее всего, фрукт будет кислым. А вот у сладких персиков запах выражен.

"Зеленоватый цвет кожуры означает, что плод с дерева сорвали слишком рано: дома у вас он не созреет до нужной степени. Хороший персик должен быть сухим, чистым и упругим, без коричневых пятен: они говорят о том, что фрукт уже начал портиться. Мятые, влажные или морщинистые персики брать не следует — они не будут храниться долго", —предупредила диетолог.

Твердые персики, скорее всего, кислые: кожура должна поддаваться нажатию пальца.

Также врач не советует покупать персики, которые упакованы в полиэтиленовые пакеты — фрукты в них быстро портятся: им нужен воздух.

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Точно так же не нужно брать персики, если их продают в местах, не приспособленных для торговли или рядом с автомобильными дорогами.

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