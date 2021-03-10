Врач рассказала, кому нельзя есть авокадо

Фрукт обладает высоким показателем жиров, это может негативно повлиять на пищеварительную систему.
Врач и консультант по лечебному питанию Марина Сергиенко рассказала, что употребление авокадо в холодное время года положительно сказывается на иммунитете.
"В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E – это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет", – отметила Сергиенко в интервью радио Sputnik.
Как говорит медик, авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты и другие жиры, которые продлевают жизнь, укрепляют сердечно-сосудистую систему, участвуют во всех процессах организма, даже в гормональных.
"Употреблять фрукт лучше в первой половине дня: он очень калориен, дает ощущение сытости. Утром авокадо надолго зарядит энергией", – добавила Сергиенко.
Также медик назвала противопоказания к авокадо.
"Если у вас есть проблемы с печенью, употребление авокадо, как и большинства жирных продуктов, стоит ограничить", - посоветовала диетолог.
Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, также следует воздержаться от употребления авокадо. Фрукт обладает высоким показателем жиров, это может негативно повлиять на пищеварительную систему.
При сахарном диабете 2-го типа, авокадо не запрещен. Но, беря во внимание наличие углеводов в его составе, диабетикам следует с осторожностью отнестись к этой ягоде.
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Листья и косточки плода – несъедобны. Они содержат в себе множество токсинов, которые способны отрицательно повлиять на состояние человеческого организма.
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