Врач рассказала, кому нельзя есть редис и заявила об опасности

Диетолог рассказала, что людям с некоторыми болезнями противопоказано употреблять редис.
Диетолог Светлана Фус рассказала об опасности редиски, и какие многочисленные проблемы для здоровья может нести в себе этот овощ.
Как сообщила врач в Instagram, редис — один из самых распространенных овощей. В нем содержится немало витаминов группы В и минеральных веществ.
Горчичное масло, которого также предостаточно в овоще, придает ему горькость и остроту, а также может пробуждать аппетит.
Чтобы удостовериться в свежести и качестве продукта, необходимо пощупать редис (он должен быть твердым), на его кожуре не должно быть неровностей.
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Врач рекомендует добавлять редис в салат, при этом его следует вымачивать в ледяной воде, чтобы защитить себя от избытка нитратов, которые могут содержаться в парниковых овощах.
Диетолог рассказала, что людям с некоторыми болезнями противопоказано употреблять редис.
Вред и противопоказания редиса
- Редис нельзя есть людям с проблемами щитовидки, так как злоупотребление может вызвать появление опухолей.
- Также редис под запретом для тех, кто страдает от язвы.
- В употреблении редиски стоит проявлять осторожность при обострениях заболеваний желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и печени.
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