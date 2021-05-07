Врач рассказала, кому нельзя есть редис и заявила об опасности

Кому нельзя есть редис / pixabay

Диетолог Светлана Фус рассказала об опасности редиски, и какие многочисленные проблемы для здоровья может нести в себе этот овощ.

Как сообщила врач в Instagram, редис — один из самых распространенных овощей. В нем содержится немало витаминов группы В и минеральных веществ.

Горчичное масло, которого также предостаточно в овоще, придает ему горькость и остроту, а также может пробуждать аппетит.

Чтобы удостовериться в свежести и качестве продукта, необходимо пощупать редис (он должен быть твердым), на его кожуре не должно быть неровностей.

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Врач рекомендует добавлять редис в салат, при этом его следует вымачивать в ледяной воде, чтобы защитить себя от избытка нитратов, которые могут содержаться в парниковых овощах.

Диетолог рассказала, что людям с некоторыми болезнями противопоказано употреблять редис.

Вред и противопоказания редиса

Редис нельзя есть людям с проблемами щитовидки, так как злоупотребление может вызвать появление опухолей.

Также редис под запретом для тех, кто страдает от язвы.

В употреблении редиски стоит проявлять осторожность при обострениях заболеваний желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и печени.

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