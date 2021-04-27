Врач рассказала, кому опасно есть лук

Кому нельзя есть лук / pixabay

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова объяснила, сколько лука можно съедать в день, и назвала людей, которым противопоказан лук и его нужно исключить из рациона.

По словам эндокринолога, калорийность репчатого лука — всего 40 калорий на 100 граммов. Овощ богат витаминами группы В, аскорбиновой кислотой.

"То, что лук сам по себе укрепляет иммунитет — миф; однако в нем много фитонцидов — активных веществ, которые мешают росту бактерий и вирусов. Овощ стимулирует пищеварение и аппетит, является легким мочегонным и избавляет от токсинов. Лук важен для кроветворения: например, в нем содержится кобальт, который входит в витамин B12. В12 отвечает, в частности, за создание эритроцитов, переработку холестерина и витамина D. В репчатом луке много кремния, нужного для сосудов, костей, здоровья волос", — говорит врач, передают РИА Новости.

Однако есть и противопоказания. Лук нельзя есть людям, у которых панкреатит, гастрит или язвенная болезнь.

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"Свежий репчатый лук нужно исключить, поскольку он повышает кислотность в желудке. Вареный лук — более щадящий, однако количество витаминов в нем меньше", — добавила эксперт.

По словам медика, если у вас нет противопоказаний, то в день можно съедать одну некрупную головку лука.

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