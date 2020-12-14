Врачи ​рассказали, что нельзя делать перед сном​

Что нельзя делать перед сном / pixabay

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.

Также рекомендуется перед сном избегать напряженных разговоров, поскольку справиться с эмоциями ночью получается сложнее.

Специалисты не рекомендуют перед сном заниматься физическими нагрузками – вместо усталости они принесут только прилив энергии, пишет Huffington Post.​

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Употребление алкоголя и кофе – еще один пункт, от которого стоит отказаться. Эти напитки приводят к нарушению архитектуры сна.

Нежелательно также использование телефонов и любых ярких источников света, которые сдерживают производство мелатонина – гормона, помогающего заснуть.

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