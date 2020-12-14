Врачи ​рассказали, что нельзя делать перед сном​

Эксперты назвали несколько вещей, которые перед сном делать не стоит.
Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи, перед сном категорически не стоит читать новости.
Также рекомендуется перед сном избегать напряженных разговоров, поскольку справиться с эмоциями ночью получается сложнее.
Специалисты не рекомендуют перед сном заниматься физическими нагрузками – вместо усталости они принесут только прилив энергии, пишет Huffington Post.
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Употребление алкоголя и кофе – еще один пункт, от которого стоит отказаться. Эти напитки приводят к нарушению архитектуры сна.
Нежелательно также использование телефонов и любых ярких источников света, которые сдерживают производство мелатонина – гормона, помогающего заснуть.
Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:
- Эксперты рассказали, что съесть перед сном, чтобы был хороший и здоровый сон.
- Медики рассказали, почему нельзя пить воду на ночь.
- Также медики назвали продукты, от которых нужно отказаться при головных болях.