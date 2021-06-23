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Живот колесом: с какими продуктами нельзя сочетать бананы

23 июня 2021, 03:50
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Павел Исанбаев объяснил, с чем совместим банан, а с чем – нет.

с какими продуктами нельзя сочетать бананы
С какими продуктами нельзя сочетать бананы / 1zoom.ru

Какие продукты нельзя сочетать друг с другом, пояснил специалист по снижению веса клиники "Борменталь" в Челябинске Павел Исанбаев. В частности, он объяснил, с чем совместим банан, а с чем – нет.

Чаще всего мы покупаем либо переспелые, либо недозрелые бананы. И у первых, и у вторых есть свои противопоказания, пояснил эксперт в комментарии РИА Новости.

Неспелые бананы не рекомендуется употреблять тем:

  • кто плохо переваривает клетчатку;
  • у кого проблемы с кишечником;
  • если есть проблемы с желчным пузырем или поджелудочной железой.

"В этом случае недозрелые бананы приведут ко вздутию кишечника", – предупредил Исанбаев.

Также не стоит сочетать такие бананы с другими источниками клетчатки.

"Например, если вы делаете фруктовый салат, не добавляйте к неспелым бананам яблоки и, тем более, овощи, поскольку они усилят эффект вздутия", — подчеркнул специалист.

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Переспелые бананы содержат много сахара. Так что дополнительные источники углеводов тут будут лишними.

"Таким образом популярные бананово-шоколадные десерты не рекомендуется есть людям со склонностью к повышению уровня глюкозы в крови", — пояснил Исанбаев.

Ранее врач рассказала, какие бананы самые полезные. По словам диетолога, как в зеленых, так и перезрелых бананах есть невероятная польза.

Также были озвучены 5 научно-доказанных преимуществ банана для здоровья. Банан является важным источником B6 и клетчатки, которые играют жизненно важную роль в важных функциях организма.

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