Живот колесом: с какими продуктами нельзя сочетать бананы

С какими продуктами нельзя сочетать бананы / 1zoom.ru

Какие продукты нельзя сочетать друг с другом, пояснил специалист по снижению веса клиники "Борменталь" в Челябинске Павел Исанбаев. В частности, он объяснил, с чем совместим банан, а с чем – нет.

Чаще всего мы покупаем либо переспелые, либо недозрелые бананы. И у первых, и у вторых есть свои противопоказания, пояснил эксперт в комментарии РИА Новости.

Неспелые бананы не рекомендуется употреблять тем:

кто плохо переваривает клетчатку;

у кого проблемы с кишечником;

если есть проблемы с желчным пузырем или поджелудочной железой.

"В этом случае недозрелые бананы приведут ко вздутию кишечника", – предупредил Исанбаев.

Также не стоит сочетать такие бананы с другими источниками клетчатки.

"Например, если вы делаете фруктовый салат, не добавляйте к неспелым бананам яблоки и, тем более, овощи, поскольку они усилят эффект вздутия", — подчеркнул специалист.

Читайте такжеЧем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно есть

Переспелые бананы содержат много сахара. Так что дополнительные источники углеводов тут будут лишними.

"Таким образом популярные бананово-шоколадные десерты не рекомендуется есть людям со склонностью к повышению уровня глюкозы в крови", — пояснил Исанбаев.

Ранее врач рассказала, какие бананы самые полезные. По словам диетолога, как в зеленых, так и перезрелых бананах есть невероятная польза.

Также были озвучены 5 научно-доказанных преимуществ банана для здоровья. Банан является важным источником B6 и клетчатки, которые играют жизненно важную роль в важных функциях организма.