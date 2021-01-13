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Что нельзя делать по утрам: эксперты назвали топ-5 запретов

13 января 2021, 00:58

Психологи говорят, что утренний настрой формирует весь последующий день.

Что нельзя делать утром / pixabay

Наши утренние привычки способны испортить и разрушить весь последующий день. Эксперты составили 5 важных запретов, которые по утрам делать не стоит, и тогда ваш день пройдет удачно.

Резко вскакивать с постели.

Врачи говорят, что утром организм просыпается дольше, чем во время дневного сна. Переход из сна в состояние бодрствования должен быть неспешным и правильным. Стоит в течении нескольких минут полежать в кровати, затем сделать дыхательную гимнастику или легкую зарядку и только после этого вставать.

Умываться горячей водой.

Дерматологи говорят, что горячая вода при умывании сушит кожу и не дает проснуться человеку. Лучше умываться теплой или прохладной водой. И ни в коем случае не принимайте горячий душ – при выходе на улицу, распаренное тело моментально даст вам о себе знать, в виде простуды на следующий день. А теплая или холодная вода, наоборот, бодрит и тонизирует.

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Пить кофе натощак.

Пить натощак кофе и отказываться от завтрака - главный утренний запрет. Врачи убеждены, что кофе на голодный желудок может привести к гастриту. А без полноценного завтрака работоспособность и настроение будут стремиться к нулю. Исследования показали, что завтрак повышает работоспособность на 30%, контролирует голод в течение дня, поднимает настроение, улучшает память и внимание.

Настраиваться на негатив.

Психологи говорят, что утренний настрой формирует весь последующий день, поэтому утром не поддавайтесь негативным эмоциям. Сохраните в себе позитив и приподнятое настроение, несмотря ни на какие обстоятельства, и тогда день принесет только приятные эмоции, пишет liza.ua.

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Начинать день с проверки соцсетей и почты.

Постоянная проверка своей электронной почты и социальных сетей заставляет нас нервничать, что негативно сказывается на нашем настроении и продуктивности. Эксперты советуют начать свой день с того, что нравится и что способно вас успокоить – зарядка или прогулка с собакой. Не стоит также смотреть по утрам телевизор и вообще просматривать новости. Это только отнимает время, вызывает дополнительную тревогу и не позволяет сосредоточиться на предстоящем дне.

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