Диетолог назвала опасную еду, которую не стоит покупать в супермаркете

Какие продукты опасны в супермаркете / pixabay

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты опасно покупать в супермаркете под любым предлогом. Она отмечает, что мало кто задумывается о качестве популярных продуктов питания.

Фарш. Многие недобросовестные производители, как считает диетолог Елена Соломатина, любят добавлять в фарш старое или испорченное мясо, а также большое количество жира, кожи и костей. Поэтому лучше всего купить свежее мясо на рынке и самостоятельно приготовить из него вкусный фарш, в составе которого вы будете уверены на 100 процентов.

Конфеты на развес. Все дело в том, что конфеты имеют сравнительно небольшой срок годности. А большие поставки сладостей не всегда удается реализовать вовремя. Продавцы перебивают даты на ценниках.

Тертый сыр. Как отмечает диетолог, часть такого сыра не соответствует фирме, заявленной на упаковке. Кроме того, в некоторые виды сыров, например, в пармезан, производители могут смело добавлять целлюлозу, чтобы увеличить объем и избежать образования комков внутри пачки.

Замороженные продукты. Нередко в упаковках с замороженными продуктами оказывается слишком много льда, и при разморозке человек получает совершенно не тот по объему продукт. В особенности это касается креветок, кальмаров, рыбы, замороженных овощей и ягод. К тому же при шоковой заморозке-разморозке овощи и ягоды теряют значительную часть полезных свойств. Дешевле купить летом и заморозить дома.

Курица гриль. Такую курицу часто готовят из мяса, которое не смогли продать. Его замачивают в маринаде на несколько дней и затем обжаривают до хрустящей корочки. Часто случается и так, что горячие курицы гриль раскупают быстро, а запозднившимся покупателям достанется залежавшийся товар.

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Макароны и крупы на развес. Как правило, на таких контейнерах с макаронами и крупами не указан срок годности. В них может завестись пищевая моль или жуки.

Готовые салаты. Хорошо, если салаты были приготовлены за 5-15 минут до вашего прихода. Но, чаще всего они проводят в контейнерах весь день. К тому же для приготовления таких салатов часто используют дешевый и некачественный майонез, а иногда и другие непригодные к употреблению продукты.

Орехи. Срок хранения орехов достаточно большой, поэтому степень их свежести остается под вопросом. Со временем в орехах образуется ядовитое вещество – афлатоксин, которое может нанести вред организму. Особенно внимательно следует подходить к выбору грецких орехов.

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